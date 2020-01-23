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Тедеско: «С Джано всё было ясно заранее»

сегодня, 09:18

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о реакции капитана команды Георгия Джикии на уход из клуба Джано Ананидзе.

Джикия — капитан «Спартака», а не капитан Джано. Конечно, когда футболисты долго играют вместе, с кем-то становятся друзьями, это нормально. Но самое главное — быть профессионалами. Джикия – профессионал и профессионально повёл себя в той ситуации (после конфликта Ананидзе и Мельгарехо. — Прим.). У меня не было с этим никаких проблем. Затем мы должны были объяснить наше решение команде. Это было несложно, потому что так решили игроки.

С Джано всё было ясно заранее. Он пришёл к нам и попросил о большем игровом времени, но такую гарантию мы не можем дать ни одному игроку. Поэтому Джано принял решение разорвать контракт. По поводу остальных – мы не планируем ни с кем расставаться. Сейчас с нами тренируются молодые игроки: кто не сможет играть с нами — вернётся во вторую команду. Им нужно получать игровую практику, потому что это важно для их становления.

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Faustello
Faustello ответил Трезвый повар
сегодня в 10:17
Добрый день. У меня уже есть 5000 комментов. Можно продлить vip?
Хм,а что за 5к комментов випку дают?
Doping87
Doping87
сегодня в 10:13
Будет чемпионом Кипра скоро🤣. Опустилась его трансферная стоимость более чем в 5 раз, вот и решил больше не позориться. Будет теперь с грузинами на острове пылить.
beloff
beloff
сегодня в 09:53
немытый тролль пишет про паспорт, хотя в этот момент паспорт кокоши летит в сочи xD
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 09:24
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 09:20
    Добрый день. У меня уже есть 5000 комментов. Можно продлить vip?
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