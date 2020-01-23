Тедеско: «С Джано всё было ясно заранее»

Главный тренер «Спартака» рассказал о реакции капитана команды на уход из клуба .

Джикия — капитан «Спартака», а не капитан Джано. Конечно, когда футболисты долго играют вместе, с кем-то становятся друзьями, это нормально. Но самое главное — быть профессионалами. Джикия – профессионал и профессионально повёл себя в той ситуации (после конфликта Ананидзе и Мельгарехо. — Прим.). У меня не было с этим никаких проблем. Затем мы должны были объяснить наше решение команде. Это было несложно, потому что так решили игроки.

С Джано всё было ясно заранее. Он пришёл к нам и попросил о большем игровом времени, но такую гарантию мы не можем дать ни одному игроку. Поэтому Джано принял решение разорвать контракт. По поводу остальных – мы не планируем ни с кем расставаться. Сейчас с нами тренируются молодые игроки: кто не сможет играть с нами — вернётся во вторую команду. Им нужно получать игровую практику, потому что это важно для их становления.