Павлюченко: «Мог перейти из „Ротора“ в ЦСКА»

Бывший форвард «Спартака» рассказал, что мог перейти в ЦСКА из «Ротора»:

У меня был вариант с ЦСКА . Я встречался с Гинером еще до перехода в «Спартак». Из «Ротора» хотели взять меня и защитника Романа Романова. «Ротор» проводил матч в Москве, а потом сказали, что с нами хочет встретиться Гинер. Приехали в офис, Гинер дает пачку денег мне и Романову. Я увидел и потерял сознание. Мы их взяли, и я так понял, что договоренность была достигнута.