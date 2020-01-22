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Павлюченко: «Мог перейти из „Ротора“ в ЦСКА»

сегодня, 21:55

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко рассказал, что мог перейти в ЦСКА из «Ротора»:

 У меня был вариант с ЦСКА. Я встречался с Гинером еще до перехода в «Спартак». Из «Ротора» хотели взять меня и защитника Романа Романова. «Ротор» проводил матч в Москве, а потом сказали, что с нами хочет встретиться Гинер. Приехали в офис, Гинер дает пачку денег мне и Романову. Я увидел и потерял сознание. Мы их взяли, и я так понял, что договоренность была достигнута.

Мы никому не говорили, вернулись в Волгоград, и на следующий день нас вызывают Рохус Шох (на тот момент директор «Ротора») и Владимир Горюнов (начальник команды) и устроили нам… Спросили, где бабки? Нам дали доллары, а я приехал домой, начал считать — 10 тысяч долларов! В итоге сказали, что на следующий день летим назад на встречу с Гинером и возвращаем деньги. На этой встрече самого Евгения Ленноровича не было, только его представители. В итоге Шох с ними разговаривал, жесткий был разговор. Мы вернулись в Волгоград, а потом прошло пару игру и состоялся переход в «Спартак». Наверное, это была судьба, мне было суждено пойти не в ЦСКА, а в «Спартак».

Ранее Павлюченко признался, что экс-наставник сборной России Гус Хиддинк хотел выгнать его из национальной команды перед матчем отборочного турнира Евро-2008 с Англией.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 22:16
Нам сильно повезло.
Boytser
Boytser
сегодня в 22:08
Гинер ворованными деньгами размахивал.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:03
Значит Романцев Шоху больше отвалил.
Cremen
Cremen
сегодня в 22:01
Вот так ЦСКА переманивал игроков.
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