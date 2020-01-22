Тихонов: «Чемпионский состав „Спартака“ собрал Аленичев, а не Каррера»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал работу экс-наставника «красно-белых» на посту главного тренера греческого АЕКа:

«Спартак», который стал чемпионом России в 2017 году, собирал Аленичев. Получилось или нет — другой вопрос. Каррера пришел, добавил эмоций, везения. Когда приходит новый тренер, всегда эмоции захлестывают.

Мы же не знаем, какие были предложения у Карреры после ухода из «Спартака». Он был помощником у Конте и потом пришел к Аленичеву. Мы все знаем, что должен был прийти Бердыев, но что-то сорвалось. Пришлось поставить Карреру.