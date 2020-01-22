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Тихонов: «Чемпионский состав „Спартака“ собрал Аленичев, а не Каррера»

сегодня, 22:06

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал работу экс-наставника «красно-белых» Массимо Карреры на посту главного тренера греческого АЕКа:

«Спартак», который стал чемпионом России в 2017 году, собирал Аленичев. Получилось или нет — другой вопрос. Каррера пришел, добавил эмоций, везения. Когда приходит новый тренер, всегда эмоции захлестывают. 

Мы же не знаем, какие были предложения у Карреры после ухода из «Спартака». Он был помощником у Конте и потом пришел к Аленичеву. Мы все знаем, что должен был прийти Бердыев, но что-то сорвалось. Пришлось поставить Карреру.

Но почему вы думаете, что какой-то большой клуб будет предлагать ему контракт? Сейчас он работает в АЕК, привнес туда итальянские эмоции, и команда хорошо играет.

Ранее Тихонов поделился мнением о ситуации с арендой форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи». 

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Карера чемпеон и этим все сказано! Удачи ему в АЕКе!
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