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Павлюченко: «Хиддинк хотел меня выгнать из сборной перед игрой с Англией»

сегодня, 21:43
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что мог быть исключен из состава национальной команды перед домашней игрой отборочного турнира Евро-2008 с Англией, в которой он оформил дубль:

Перед матчем с Англией нас всех собирали на ужин. Я на него опоздал, встал в пробку и не смог быть вовремя. Звонил Бородюку, предупредил его. При этом я понимал, что если Хиддинк сказал быть, то всем надо быть. Бородюк мне сказал, что надо бросать машину и добираться на метро. А я стоял в среднем ряду… В итоге доехал, ужин прошел. Только потом узнал, что тренерский штаб мог отправить меня домой до игры. Бородюк сказал Хиддинку, что этого делать не надо, что Павлюченко может выйти и забить. Хиддинк хотел меня из команды убрать. Он потом мне говорил: «хорошо, что я тебя оставил». При Черчесове я бы не сыграл.

Ранее Павлюченко поделился мнением об этом матче.

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Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:13
Помню в том матче в момент атаки Аршавин выбежал за пределы поля и простоял у рекламных счетов около минуты. За время его отсутствия сборная России забила гол. Аршавин потом говорил что если сборная России будет выигрывать, то он готов хоть весь матч простоять за пределами поля
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:11
Когда хотел играл прилично, а так лодырь и лентяй. Хиддинк это видел и чувствовал и очень не любил. Хорошо тогда Бородюк его отговорил.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:06
Пугал просто!!!
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
ВЫХОДИ ЛЕОПОЛЬД ПОДЛЫЙ ТРУС
сегодня в 22:01
Конебомжи настучали.
foxcon
foxcon
сегодня в 21:49
Эээх.такое поколение было.жалко лодарь на лодаре .а ведь когда хотели и Аршавин и пав и бил забивали за свои клубы АПЛ, Погребняк не хило в Германии забивал ...
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