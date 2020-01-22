Павлюченко: «Хиддинк хотел меня выгнать из сборной перед игрой с Англией»

Бывший нападающий сборной России рассказал, что мог быть исключен из состава национальной команды перед домашней игрой отборочного турнира Евро-2008 с Англией, в которой он оформил дубль:

Перед матчем с Англией нас всех собирали на ужин. Я на него опоздал, встал в пробку и не смог быть вовремя. Звонил Бородюку, предупредил его. При этом я понимал, что если Хиддинк сказал быть, то всем надо быть. Бородюк мне сказал, что надо бросать машину и добираться на метро. А я стоял в среднем ряду… В итоге доехал, ужин прошел. Только потом узнал, что тренерский штаб мог отправить меня домой до игры. Бородюк сказал Хиддинку, что этого делать не надо, что Павлюченко может выйти и забить. Хиддинк хотел меня из команды убрать. Он потом мне говорил: «хорошо, что я тебя оставил». При Черчесове я бы не сыграл.