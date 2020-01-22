Игнатьев: «Задачей в матче со „Стяуа“ было получить игровую практику»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал результат товарищеского матча с румынским «Стяуа».

Задача была получить игровую практику, потому что давно не играли. Нормально себя чувствую, мог еще играть. Для первой игры 45 минут достаточно.

Мы сейчас находимся под нагрузками. Были положительные моменты, когда забивали голы. Пропустили три мяча со стандарта — надо быть повнимательнее.