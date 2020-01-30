МЮ одолел «Ман Сити» в Кубке Лиги, но по сумме голов дальше идут «горожане»

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской Лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити», но по сумме голов (2:3) в обеих встречах в финал проходят «горожане».
В финале турнира «Ман Сити» встретится с «Астон Виллой».
Манчестер, стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» 0:1 (0:1)
Голы: Матич 35
«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Отаменди, Канселу, Родри, Гюндоган, Марез (Сильва 68), Де Брюйне (Стоунз 90+1), Бернарду Силва, Стерлинг, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 90+3)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата 79), Ван-Биссака, Фред, Матич, Уилльямс, Лингард (Перейра 65), Гринвуд (Джеймс 46), Марсьяль
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Матич 51, Родри 57, Матич 76, Отаменди 87, Ван-Биссака 90+4
Удаления: Матич 76
Судья: Марринер Андре.
Сити вышел на прогулочку, а Юнайтед- сражаться.
Сити мог и проиграть -безалаберно-талантливо .
Сити несолидно, не гранд Европы.
И я настаиваю Стерлинг неумный игрок ,как и Отаменди, но видимо
в футболе и в жизни совсем без дурачков обойтись не можно .
Сити вышел на прогулочку, а Юнайтед- сражаться.
Сити мог и проиграть -безалаберно-талантливо .
Сити несолидно, не гранд Европы.
И я настаиваю Стерлинг неумный игрок ,как и Отаменди, но видимо
в футболе и в жизни совсем без дурачков обойтись не можно .
По игре - стиль игры МЮ до боли похож на игру Ювентуса. Та же тягомотина и уныние. Смотреть Сити интересно, когда они включались, то Юнайтед из штрафной своей не вылазил. А игра красных - издевательство над футболом. Антифутбол - это не автобус от Атлетико, антифутбол - это та скука, тягомотина и бесхребетность, в которую играют сейчас два клуба - МЮ и Ювентус.
По игре - стиль игры МЮ до боли похож на игру Ювентуса. Та же тягомотина и уныние. Смотреть Сити интересно, когда они включались, то Юнайтед из штрафной своей не вылазил. А игра красных - издевательство над футболом. Антифутбол - это не автобус от Атлетико, антифутбол - это та скука, тягомотина и бесхребетность, в которую играют сейчас два клуба - МЮ и Ювентус.
Уверен на 99% , что это его последний сезон в Англии !
Уверен на 99% , что это его последний сезон в Англии !