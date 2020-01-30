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МЮ одолел «Ман Сити» в Кубке Лиги, но по сумме голов дальше идут «горожане»

сегодня, 00:41
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В ответном матче 1/2 финала Кубка английской Лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити», но по сумме голов (2:3) в обеих встречах в финал проходят «горожане».

В финале турнира «Ман Сити» встретится с «Астон Виллой».

Манчестер, стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» 0:1 (0:1)
Голы: Матич 35

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Отаменди, Канселу, Родри, Гюндоган, Марез (Сильва 68), Де Брюйне (Стоунз 90+1), Бернарду Силва, Стерлинг, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 90+3)
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата 79), Ван-Биссака, Фред, Матич, Уилльямс, Лингард (Перейра 65), Гринвуд (Джеймс 46), Марсьяль
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Матич 51, Родри 57, Матич 76, Отаменди 87, Ван-Биссака 90+4

Удаления: Матич 76

Судья: Марринер Андре.

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Все комментарии
Berlinskiy
Berlinskiy
сегодня в 00:55
Отфизручили
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:53
Несмотря на победу, МЮ смотрелся просто убого. Насколько же игроки МС мастеровитее , точнее , техничнее. МС ,имея запас , играли в свое удовольствие и их выход в финал вполне закономерен!!!
dimagas2
dimagas2 ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 00:51
Гвардиола себя изжил в Сити и АПЛ . Уверен на 99% , что это его последний сезон в Англии !
А сколько у него по контракту?
Roman73
Roman73
сегодня в 00:49
Показательный матч.
Сити вышел на прогулочку, а Юнайтед- сражаться.
Сити мог и проиграть -безалаберно-талантливо .
Сити несолидно, не гранд Европы.
И я настаиваю Стерлинг неумный игрок ,как и Отаменди, но видимо
в футболе и в жизни совсем без дурачков обойтись не можно .
Это не дело
Это не дело
сегодня в 00:49
Раньше в Англии было два клоуна - Стерлинг и Лингард, теперь остался один, не попадающий в пустые ворота с двух метров. Впрочем, для Лингарда выпадание из этой двойки вряд ли нечто хорошее - уж лучше иметь моменты и запарывать, чем вообще ничего не иметь.
По игре - стиль игры МЮ до боли похож на игру Ювентуса. Та же тягомотина и уныние. Смотреть Сити интересно, когда они включались, то Юнайтед из штрафной своей не вылазил. А игра красных - издевательство над футболом. Антифутбол - это не автобус от Атлетико, антифутбол - это та скука, тягомотина и бесхребетность, в которую играют сейчас два клуба - МЮ и Ювентус.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил da da da
сегодня в 00:47
лучший клуб в истории Англии с очередным финалом,сегодня Сити играл больше против самого себя.
Ты уже придумал отговорку, которую будешь писать после того, как "Реал" вынесет самый дорогой состав мира в ЛЧ?))
witcher
witcher
сегодня в 00:46
В атаке полный ноль. Сити был на много острее. Сити идет дальше по делу. Покупка Фернандеша без нормального нападающего бесполезна. Ну хоть Лингарда в глубокий запас посадят.
COCU
COCU
сегодня в 00:46
Лингард, пожалуй худший игрок МЮ со времен королевы Виктории!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 00:44
Гвардиола себя изжил в Сити и АПЛ .
Уверен на 99% , что это его последний сезон в Англии !
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 00:44
Мы сегодня случайно победили, мс косячили крепко много не забили
da da da
da da da
сегодня в 00:43
лучший клуб в истории Англии с очередным финалом,сегодня Сити играл больше против самого себя.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:42
Выиграли битву, но проиграли войну! Ман.Сити с Победой!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:42
Стыдно должно быть дома проигрывать, хоть и вышли в финал. Ну да ладно осталось обыграть вилу и взять кубок карабаха))
Boytser
Boytser
сегодня в 00:41
МЮ с победой!
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 00:41
Ну... интересный матч, но у МС был слишком большой запас прочности, он, скорее, старался на изи сыграть, чем забить... Рахимка порол все, что мог
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