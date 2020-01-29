«Вильярреал» в концовке дожал «Райо Вальекано» и пробился 1/4 финала Кубка

«Вильярреал» одержал победу над «Райо Вальекано» в матче 1/8 финала Кубка Испании и вышел в четвертьфинал.
«Райо Вальекано» - «Вильярреал» 0:2 (0:0)
Голы: Ниньо 84, Касорла 85
«Райо Вальекано»: Морро, Сауль Гарсия, Милич, Паскуаль, Тито, Альваро Гарсия (де Фрутос 77), Кабальеро (Ульоа 70), Мартин, Оскар, Паласон, Марио Суарес (Трехо 70).
Главный тренер: Хемес Пако
«Вильярреал»: Фернандес, Альбиоль, Фунес Мори, Хави, Гомес, Замбо Ангисса, Морланес (Касорла 59), Пенья, Тригерос, Бакка (Ниньо 59), Онтиверос (Чуквуэзе 74).
Главный тренер: Кальеха Хавьер
Предупреждения: Фунес Мори 25, Милич 28, Касорла 80
Судья: Прието Иглесиас Эдуардо.
В последней игре «Вильярреал» обыграл «Алавес» в рамках 21-го тура Примеры.