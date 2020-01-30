«Интер» победил «Фиорентину» и вышел в полуфинал Кубка Италии

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Интер» обыграл «Фиорентину». В полуфинале Кубка Италии «Интер» встретится с «Наполи». В другой паре сыграют «Милан» и «Ювентус».
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интер» - «Фиорентина» 2:1 (1:0)
Голы: Кандрева 44, Барелла 67 - Касерес 60
«Интер»: Ханданович, Годин, Раноккья, Бастони, Кандрева (Мозес 74), Весино, Барелла, Янг, Санчес (Эриксен 66), Мартинес, Лукаку (Эспозито 88)
Главный тренер: Конте Антонио.
«Фиорентина»: Терраччано, Миленкович, Чеккерини, Касерес, Поль Лирола (Геззаль 85), Пульгар, Бадель (Кутроне 55), Бенасси, Дальберт, Влахович, Кьеза (Соттил 80)
Главный тренер: Якини Джузеппе.
Предупреждения: Касерес 45, Бенасси 65, G. 66, Соттил 90