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«Интер» победил «Фиорентину» и вышел в полуфинал Кубка Италии

сегодня, 00:40
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Интер» обыграл «Фиорентину». В полуфинале Кубка Италии «Интер» встретится с «Наполи». В другой паре сыграют «Милан» и «Ювентус».

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интер» - «Фиорентина» 2:1 (1:0)
Голы: Кандрева 44, Барелла 67 - Касерес 60

«Интер»: Ханданович, Годин, Раноккья, Бастони, Кандрева (Мозес 74), Весино, Барелла, Янг, Санчес (Эриксен 66), Мартинес, Лукаку (Эспозито 88)
Главный тренер: Конте Антонио.

«Фиорентина»: Терраччано, Миленкович, Чеккерини, Касерес, Поль Лирола (Геззаль 85), Пульгар, Бадель (Кутроне 55), Бенасси, Дальберт, Влахович, Кьеза (Соттил 80)
Главный тренер: Якини Джузеппе.

Предупреждения: Касерес 45, Бенасси 65, G. 66, Соттил 90

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший
сегодня в 00:46
таких фиалок даже в серии б многие таскать будут,вообще ни о чём,ну и не понравился судья,который на пару с интером тянули время и добаил гроши и их то не дал доиграть
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:44
Даже не сомневался в победе Интера!
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