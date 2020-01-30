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Кавани доиграет сезон в ПСЖ

сегодня, 19:48

Форвард «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани не сменит команду в зимнее трансферное окно.

«Атлетико» предлагал за уругвайского нападающего от 10 до 15 миллионов евро. Затем предложение мадридцев должно было составить 18 млн евро. Они надеялись продать хавбека Тома Лемара и возместить часть средств, однако им не удалось этого сделать.

ПСЖ же требовал за 32-летнего игрока 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» сделал французскому клубу выгодное предложение по Кавани, но сам футболист не хочет переходить в MLS.

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Стеллс
Стеллс ответил particular
сегодня в 20:32
Скорее, досидит не травмируясь на лавке и окунётся в омут китайского футболья..:)
В Китае сейчас не до футбола и чем всё закончится неизвестно.Перейдёт летом в Атлетико.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 20:25
Пусть будет так.
VIPded
VIPded
сегодня в 20:15
Жаль. Надеюсь летом свободным достанется Атлетико .
shlifen
shlifen
сегодня в 20:00
ПСЖ не нужен Кавани в старте, Кавани не хочет сидеть на лавке в ПСЖ и согласовал контракт с Атлетами, те предложили нормальные деньги за 33 летнего (через пару месяцев) игрока - но ПСЖ торгуется... Хотя игрок лучшие свои годы отдал ПСЖ и не возбухал даже когда при Ибре его загоняли на фланг... Ну и кто пойдёт в такой клуб из больших звёзд?? Даже тот же Икарди - захочет ли он вписываться на 5 лет в ПСЖ зная что уйдёт оттуда только свободным агентом по окончании контракта?? Странная политика у ПСЖ...
particular
particular
сегодня в 19:56
Скорее, досидит не травмируясь на лавке и окунётся в омут китайского футболья..:)
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