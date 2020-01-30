Кавани доиграет сезон в ПСЖ

сегодня, 19:48

Форвард «Пари Сен-Жермен» не сменит команду в зимнее трансферное окно.

«Атлетико» предлагал за уругвайского нападающего от 10 до 15 миллионов евро. Затем предложение мадридцев должно было составить 18 млн евро. Они надеялись продать хавбека и возместить часть средств, однако им не удалось этого сделать.

ПСЖ же требовал за 32-летнего игрока 20 млн евро.