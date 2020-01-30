Сложнейший трансфер зимы

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Суаресу давно ищут замену, травма Луиса ускорила процесс, и «Соккер.ру» оценивает порывы «Барселоны».

Какой нападающий нужен Кике?

Форма Луиса Суареса в последние полтора года скакала. Уругваец начал играть отрезками, хотя в его классе сомнений ни малейших. Но возраст тоже надо учитывать, одногодок и друг Месси не может играть пешком, брать длительные паузы.

Еще до травмы Суареса «Барселона» искала нового нападающего, но тогда ставка была именно на будущее – приедет молодой парень, будет медленно перебирать на себя функции Суареса, сможет адаптироваться. Алькасера в это роли опробовали, но Пако не справился, уехал.

Теперь говорят о совершенно разных форвардах, хотя можно четко сформулировать, кого именно не хватает – парня с большим количеством ударов в створ. Против «Валенсии» Месси нанес 11 выстрелов, а все его напарники – 3, причем точным из них был всего один, от Де Йонга.

«Барселона» Сетьена катает мяч, но метких в составе двое. Средний показатель точных попыток у каталонцев в Ла Лиге высокий – по 5.71 удара за матч, но по 2.13 – на совести Месси. Еще 1.97 – доля Суареса, а оставшиеся шестнадцать человек с выстрелами в створ ворот собирают по 1.61 удара за поединок.

Первый важнейший пункт технического задания сформирован – нужен нападающий, который будет нацелен на ворота хотя бы так, как Суарес. Причем вариант с Гризманном на позиции ложной «девятки» не работает, у Сетьена не такая тактика, как у Симеоне в «Атлетико».

Почему это сложный трансфер?

С одной стороны, Суаресу больше года ищут замену, с другой, так и не нашли. А поскольку в новом сезоне он снова важен, то травма стала неожиданной проблемой – Бартомеу не предполагал, что придется искать форварда для основы зимой. А теперь все продавцы затягивают переговоры.

Артета не хочет, чтобы Обамеянг покидал «Арсенал», ведь он лидер команды. Лаутаро Мартинес – ценный игрок «Интера», Маротта и Конте отказываются отдавать верного напарника Лукаку зимой, даже если Месси одобрил переход именно аргентинца. Впрочем, практика сомнительная. Суарес уже советовал подписать своего друга Коутиньо – вышло не очень.

Может, Агуэро созрел для перехода в «Барселону»? Кум Месси – крутой форвард, спору нет, и на Суареса чем-то в игре похож. Однако шейхи сведут с ума Гвардиолу, если зимой подарят Серхио каталонцам. А вот когда говорим об испанце Родриго, то его переход из «Валенсии» в «Барселону», хотя вероятен – левантийцы на него сами намекали, отдает трансфером Алькасера.

Форвард «Лос Чес» представляет безударную команду. Сам Родриго ужасен, когда речь заходит о точных ударах. У Морено 0.64 метких выстрела за матч, хуже Черышева, Кан Ин Ли, Гедеша, Гамейро и Макси Гомеса. Если от Обамеянга могли отказаться, поскольку тактике Вальверде подходил лучше, чем стилю Сетьена, то отказ от Родриго будет значить, что «Барселона» поняла, кого ищут. 28-летний испанец не тот, кто заменит Суареса.

Какая ставка станет оптимальной?

Наверное, оптимальным стоит назвать все-таки переход Лаутаро Мартинеса. Во-первых, в «Интере» именно аргентинец лучше всех ищет створ ворот – по 1.81 удару за игру, даже у его напарника Лукаку показатели скромнее. Во-вторых, Месси знает, как Мартинес играет, и если его устраивает – логичная покупка.

Также понятно, что Суарес еще вернется в основу, и тогда нужна ставка на футболиста, что может играть не только в центре нападения. Получается, Лаутаро – хороший вариант. Но разве «Интер» его собирается отпускать зимой? Если «Барселона» получила категоричный отказ при переговорах, то рассматривают альтернативные варианты.

Например, Ришарлисона. Но тут та же проблема, что с Родриго – бразильский нападающий не очень хорошо собирает удары. У Анчелотти есть молодой Калверт-Льюин, забивший больше мячей, чем Ришарлисон в АПЛ – 10 против 8, и именно этот парень лучше ищет ворота. Бразилец из «Эвертона» - молодой и перспективный, но подойдет ли он «Барселоне»?

Серьезные английские издания подтвердили одну информацию – «ириски» отказались от 100 млн евро от «Барселоны». Выше идти глупо, Ришарлисон не настолько крут. Времени не так много, вариантов – еще меньше, а отказов полно, поэтому не исключено, что нужен ход конем. Например, ставка на форварда и не совсем форварда. И такого человека можно найти в бывшем клубе Луиса Суареса.

Нет, речь не о «Ливерпуле» - Фирмино зимой никто в «Барселону» не отдаст, такой вариант не обсуждается. Но за «Аякс», наколотивший в сезоне 96 голов в разных турнирах, играет Тадич. Этот сезон у серба, ставшего форвардом в солидном возрасте, не такой результативный, как прошлый, но 12 мячей и 18 ассистов – достойный показатель. Тадичу уже 31 год, он ни в какую «Барселону» не планировал переходить.

Летом отказал всем и остался в «Аяксе». Но вспомните, как голландцы заказали в Барселоне автобус с портретом Френки Де Йонга, поздравляя голландца с переходом в клуб, возрожденный в девяностых Йоханом Кройфом. У «Аякса» и каталонцев особые отношения. Если Сетьен и Месси считают, что им нужен именно Тадич, то возможна даже аренда до конца сезона. Конечно, это будет подарок от «Аякса» - им невыгодно терять Душана, есть борьба в ЛЕ и чемпионате Голландии.

Но часто ли зовут в «Барселону» 31-летних форвардов? Ситуация небанальная, испанцы потеряли опытного Суареса, спешить со стомиллионной сделкой вряд ли хотят – дорогие Коутиньо и Дембеле не заиграли, а у Гризманна не все получается, поэтому в списке кандидатов Обамеянг, Родриго, Ришарлисон и Тадич. Честно говоря, оптимального варианта нет, и даже Лаутаро может не хватить опыта, чтобы с порога потащить «Барселону» к победам в Ла Лиге и плей-офф ЛЧ .

Но Сетьен привирает, когда говорит, что его полностью устраивает состав. А забивать кто будет, кроме Месси? Но если не получится никого подписать, то хорошо бы на тренировках наиграть Атсу в атаке. Конечно, по формату не форвард, но паренек видит ворота – по среднему количеству точных ударов за полный матч опережает Гризманна и Дембеле. Сетьену и Бартомеу сейчас нужно показать селекционный класс, причем у них только один патрон для выстрела в цель.

Если новичок не заиграет сразу же, оказавшись идеальной ставкой, то «Реал» станет чемпионом Испании, а Месси снова будут шпынять за провал вместе с «Барселоной» в плей-офф Лиги чемпионов. Особенность трансфера в том, что вряд ли получится соединить две цели. Нельзя и заменить Суареса на короткой дистанции, и сразу подписать человека, который заиграет не хуже Луиса на протяжении 5-7 сезонов. Не факт, что нападающий, который впишется идеально, есть на горизонте. Интрига, вызванная форс-мажором, но от решения Бартомеу зависит развязка сезона.