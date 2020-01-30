«Барселона» намерена подписать «нового Роналду»

Форвард «Браги» Франсишку Тринкан, которого называют новым «Криштиану Роналду», может перейти в «Барселону».
Каталонцы получили приоритетное право на трансфер 20-летнего игрока, потому что португальский клуб покупает нападающего «сине-гранатовых» Абеля Руиса.
Также за португальским футболистом следит «Ювентус», который хотел арендовать Тринкана с правом выкупа за 15 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» намерена подписать Тринкана.
В ювентус пойдёшь - трофеев купленных много будет.
В Аталанту пойдёшь - играть будешь.
В ювентус пойдёшь - трофеев купленных много будет.
В Аталанту пойдёшь - играть будешь.