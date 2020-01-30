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«Барселона» намерена подписать «нового Роналду»

сегодня, 17:45

Форвард «Браги» Франсишку Тринкан, которого называют новым «Криштиану Роналду», может перейти в «Барселону».

Каталонцы получили приоритетное право на трансфер 20-летнего игрока, потому что португальский клуб покупает нападающего «сине-гранатовых» Абеля Руиса.

Также за португальским футболистом следит «Ювентус», который хотел арендовать Тринкана с правом выкупа за 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» намерена подписать Тринкана.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:45
Много что-то развелось новых Роналду, но не один пока не оправдывает возложенных на него надежд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:36
А зачем Юве второй Роналду? И основной пока хорошо ныряет...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:30
Успешной сделки.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 18:30
Правильно, всех "новых Месси" барса сгубила, теперь вот будет губить "новых Роналду".
Cremen
Cremen
сегодня в 18:24
Спартак может предложить нового Беккенбауэра в виде Кутепова (ЗМС, недорого).
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 18:16
дважды Роналду,потому что номер 7 7
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:15
с молоду кристиной нарекли..,в борьбе со свалившимся зашкваром поможет отречение от браги и смена обстановки)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Peter Schmeichel 1992
сегодня в 18:12
В Барсу пойдёшь - бабок много срубишь. В ювентус пойдёшь - трофеев купленных много будет. В Аталанту пойдёшь - играть будешь.
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович
    сегодня в 18:11
    Барса поняла, что с Мессе нет толку и ищет нового Роналду. Аха-ха)
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 18:04
    "нового Месси" не нашлось?)...
    Peter Schmeichel 1992
    Peter Schmeichel 1992
    сегодня в 17:48
    В Барсу пойдёшь - бабок много срубишь.
    В ювентус пойдёшь - трофеев купленных много будет.
    В Аталанту пойдёшь - играть будешь.
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