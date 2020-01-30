«Барселона» намерена подписать «нового Роналду»

сегодня, 17:45

Форвард «Браги» , которого называют новым «Криштиану Роналду», может перейти в «Барселону».

Каталонцы получили приоритетное право на трансфер 20-летнего игрока, потому что португальский клуб покупает нападающего «сине-гранатовых» .

Также за португальским футболистом следит «Ювентус», который хотел арендовать Тринкана с правом выкупа за 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» намерена подписать Тринкана.