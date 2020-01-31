Матич: «Мне приятно представлять МЮ, хотел бы остаться в команде»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич порассуждал о своем будущем в клубе. У 31-летнего сербского игрока истекает контракт в конце сезона.
Мой контракт действует до конца сезона. Я тренируюсь с командой каждый день и открыт для диалога с клубом, если они рассчитывают меня. Если нет, жизнь продолжается.
Пока разговоров о продлении не было, но моя позиция ясна. Мне приятно представлять этот клуб, хотел бы остаться в команде. Я пришел сюда, чтобы побеждать, и если в МЮ захотят, чтобы я остался, то я сделаю все возможное, чтобы помочь в борьбе за трофеи.
Недавно сообщалось об интересе к Матичу со стороны «Милана».