ГлавнаяНовости

Сетьен: «Новый форвард? Скоро в строй вернётся Дембеле»

сегодня, 03:59

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен, отвечая на вопрос о возможном приходе в клуб нового нападающего, отметил, что скоро из лазарета каталонцев вернётся вингер Усман Дембеле.

Я спокоен, так как через пару недель в строй вернётся Дембеле, и всё будет хорошо.

Он обладает особенными талантами, и мы постараемся выжать из них всё. Он может много дать команде независимо от того, на какой позиции будет играть. 

Надеемся, что он будет показывать стабильную игру. Я уверен в имеющихся у меня футболистах. На рынке просто не было варианта, который показался бы нам удобным.

Ранее появился слух о том, что «Барселона» не будет покупать нападающего этой зимой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сульшер: «Лидерские качества Бруну Фернандеша очевидны для всех»
Вчера, 21:30 Комментарии1
Бруну Фернандеш: «Я большой поклонник МЮ, наблюдал за игрой Роналду»
Вчера, 21:09 Комментарии3
Умтити: «Я не уйду из „Барселоны“ этой зимой»
Вчера, 18:15 Комментарии3
Веллитон: «У меня была возможность перейти в „Ливерпуль“»
Вчера, 12:22 Комментарии15
Исламхан подпишет соглашение с «Аль-Аин», игрок не перейдёт в «Зенит»
Вчера, 11:21 Комментарии28
Агент Компаоре подтвердил, что «Спартак» сделал предложение по форварду
Вчера, 10:30 Комментарии10
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100