Сетьен: «Новый форвард? Скоро в строй вернётся Дембеле»

Главный тренер «Барселоны» , отвечая на вопрос о возможном приходе в клуб нового нападающего, отметил, что скоро из лазарета каталонцев вернётся вингер .

Я спокоен, так как через пару недель в строй вернётся Дембеле, и всё будет хорошо.

Он обладает особенными талантами, и мы постараемся выжать из них всё. Он может много дать команде независимо от того, на какой позиции будет играть.

Надеемся, что он будет показывать стабильную игру. Я уверен в имеющихся у меня футболистах. На рынке просто не было варианта, который показался бы нам удобным.