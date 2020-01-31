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Шарп: «Холанд мог перейти в МЮ, но выбрал Дортмунд. Это как-то неправильно»

сегодня, 05:27

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп признался, что был озадачен решением норвежского форварда Эрлинга Холанда перейти в «Боруссию» Д, имея на руках предложение из МЮ.

Я удивлён, что МЮ не был столь активен в это трансферное окно. Летом им определённо нужно подписать двух-трёх новых игроков. У Сульшера очень маленький выбор в атаке, ему необходимо взять одного или двух новых форвардов. Для меня отличным вариантом был Холанд.

Он мог перейти в МЮ, и когда ты думаешь о том, что норвежский футболист не идёт играть в один из крупнейших клубов в мире к футбольной легенде своей страны [Оле-Гуннару Сульшеру], а вместо этого выбирает Дортмунд, то начинает казаться, что как-то это немного неправильно.

На поле он выглядит устрашающе. Такого игрока МЮ бы принял с распростёртыми объятиями.

Вчера появилась информация о том, что в контракте 19-летнего форварда с «Боруссией» прописана сумма отступных в размере 75 млн евро. Однако активировать эту опцию можно будет лишь следующей зимой.

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