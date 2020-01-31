Шарп: «Холанд мог перейти в МЮ, но выбрал Дортмунд. Это как-то неправильно»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп признался, что был озадачен решением норвежского форварда перейти в «Боруссию» Д, имея на руках предложение из МЮ .

Я удивлён, что МЮ не был столь активен в это трансферное окно. Летом им определённо нужно подписать двух-трёх новых игроков. У Сульшера очень маленький выбор в атаке, ему необходимо взять одного или двух новых форвардов. Для меня отличным вариантом был Холанд.

Он мог перейти в МЮ , и когда ты думаешь о том, что норвежский футболист не идёт играть в один из крупнейших клубов в мире к футбольной легенде своей страны [Оле-Гуннару Сульшеру], а вместо этого выбирает Дортмунд, то начинает казаться, что как-то это немного неправильно.