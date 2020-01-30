Сульшер: «Лидерские качества Бруну Фернандеша очевидны для всех»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о переходе полузащитника «Спортинга» в английский клуб:

В течение многих месяцев следили за Бруну Фернандешем. Все были поражены его качествами и тем, что он сможет привнести в команду.

Главное, что он является потрясающим человеком, чьи лидерские качества очевидны для всех. Его статистика голов и ассистов говорит сама за себя.

Он - фантастическое дополнение к нашей команде. Бруну Фернандеш поможет «Манчестер Юнайтед» во второй части сезона.

Зимний перерыв наступает вовремя для нас. Как раз сможем интегрировать его в состав и познакомить с партнерами по команде.