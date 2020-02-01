Овчинников: «Помазун уже перерос статус второго вратаря»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал про текущий уровень голкиперов армейцев.
Илья Помазун и Владислав Тороп молодцы, Помазун уже перерос статус второго вратаря, он очень талантливый молодой голкипер, который, на мой взгляд, является одним из сильнейших в Премьер-Лиге на сегодняшний день, если сравнивать с другими командами. У него нет большой истории в плане игр, но я вижу его сильные качества, и те редкие игры, которые он проводит на таком уровне, отмечают и зарубежные коллеги, и люди, не имеющие отношения к ПФК ЦСКА. Илья взял у Игоря очень многое, он очень трудолюбив, идёт своим непростым путём, но роль второго вратаря очень важна. Ему можно пожелать только развиваться дальше. Хочу, чтобы его карьера сложилась удачно.
Ранее Сергей Овчинников похвалил голкипера Игоря Акинфеева.