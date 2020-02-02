Праде: «Не помню, чтобы президент вкладывал 70 млн евро в трансферы»

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде в интервью DAZN подвел итоги зимней трансферной кампании флорентийского клуба.

Мы подписали несколько игроков, которые могут быть полезны в данный момент, а также сделали задел на будущее.

Идея состоит в том, чтобы заложить фундамент, кирпичик за кирпичиком, необходимо создать конкурентоспособный состав. Честно говоря, я не помню, чтобы президент вкладывал 70 млн евро в январе в трансферы. Мы приложили огромные усилия.