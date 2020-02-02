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Праде: «Не помню, чтобы президент вкладывал 70 млн евро в трансферы»

сегодня, 15:08

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде в интервью DAZN подвел итоги зимней трансферной кампании флорентийского клуба. 

Мы подписали несколько игроков, которые могут быть полезны в данный момент, а также сделали задел на будущее. 

Идея состоит в том, чтобы заложить фундамент, кирпичик за кирпичиком, необходимо создать конкурентоспособный состав. Честно говоря, я не помню, чтобы президент вкладывал 70 млн евро в январе в трансферы. Мы приложили огромные усилия. 

Напомним, что в январе «Фиорентина» приобрела полузащитника «Вероны» Софьяна Амрабата

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:41
Поглядим
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:22
Добрый день! Чисто из спортивного интереса спрошу.
В КП в общем зачёте занял 38 место, но победил в своей группе.
В группе Льва Яшина поделил 15-19 место. Но в рейтингах за прошлый месяц (январь) числюсь 38 -м. Вопрос такой: что главнее - общий КП или результат в группе Яшина?

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