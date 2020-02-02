Праде: «Не помню, чтобы президент вкладывал 70 млн евро в трансферы»

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде в интервью DAZN подвел итоги зимней трансферной кампании флорентийского клуба.
Мы подписали несколько игроков, которые могут быть полезны в данный момент, а также сделали задел на будущее.
Идея состоит в том, чтобы заложить фундамент, кирпичик за кирпичиком, необходимо создать конкурентоспособный состав. Честно говоря, я не помню, чтобы президент вкладывал 70 млн евро в январе в трансферы. Мы приложили огромные усилия.
Напомним, что в январе «Фиорентина» приобрела полузащитника «Вероны» Софьяна Амрабата.
В КП в общем зачёте занял 38 место, но победил в своей группе.
В группе Льва Яшина поделил 15-19 место. Но в рейтингах за прошлый месяц (январь) числюсь 38 -м. Вопрос такой: что главнее - общий КП или результат в группе Яшина?
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В КП в общем зачёте занял 38 место, но победил в своей группе.
В группе Льва Яшина поделил 15-19 место. Но в рейтингах за прошлый месяц (январь) числюсь 38 -м. Вопрос такой: что главнее - общий КП или результат в группе Яшина?
конкурс_прогнозов