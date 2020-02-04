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Тухель – о Неймаре и Мбаппе: «Мы нуждаемся в них обоих»

сегодня, 09:01

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель опроверг данные о том, что его отношения со звездными форвардами команды Неймаром и Килианом Мбаппе находятся в кризисе.

Это не кризис. Лично я не злюсь. Я тренер, они – топ-игроки, и мы нуждаемся в них обоих. Они нужны нам для побед в матчах. Мы играем каждые три дня. Они важны и, в конечном счете, нам нужно управлять игроками внутри сильной команды. Мы не можем иметь расколотый коллектив. Это футбол, и я абсолютно убежден, что только вместе мы будем сильнее.

Напомним, что в минувший уик-энд ПСЖ уверенно обыграл «Монпелье» в матче 22-го тура Лиги 1. Следующий поединок парижская команда проведет 4 февраля – ей предстоит сыграть с «Нантом» в рамках 23-го тура чемпионата Франции.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:59
Дежурные слова))))
112910415
112910415
сегодня в 09:33
высокие отношения
milanetto10
milanetto10
сегодня в 09:16
Тухлый понимает что без них все быстро поймут что это тренер для дворовой команды
ДСА
ДСА
сегодня в 09:11
Эти забивать могут.
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