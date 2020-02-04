Бартра: «У нас с Сетьеном был очень хороший сезон в „Бетисе“»

Защитник «Бетиса» Марк Бартра поделился мнением о своём бывшем наставнике Кике Сетьене, который недавно возглавил «Барселону».
У нас с Сетьеном был очень хороший год в «Бетисе».
Каждый тренер хочет побеждать своим путём. В футболе главное – результат. Когда тренер принимает новую команду, это вопрос адаптации. Время покажет [адаптируется ли Сетьен]. «Барселона» – это команда, которая стремится побеждать везде.
Недавно Сетьен признался, что работать в «Барселоне» оказалось проще, чем он думал до своего назначения.