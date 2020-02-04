Тухель: «Мбаппе использует инцидент с заменой, чтобы уйти? Я так не думаю»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал слух о том, что его недавний конфликт с нападающим команды Килианом Мбаппе может спровоцировать уход француза в «Реал».
Напомним, в матче Лиги 1 против «Монпелье» форвард парижан публично выразил недовольство решением тренера заменить его на 68-й минуте при счёте 5:0 в пользу ПСЖ.
Я совсем не думаю, что Мбаппе может использовать эту ситуацию в качестве причины покинуть клуб.
Он один из наших игроков, у него есть действующий контракт. Я принял это решение, такова работа тренера.
Вчера появилась информация о том, что «Реал» готов заплатить за Мбаппе 250 млн фунтов.