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Мерино: «„Реал Сосьедад“ уже побеждал на „Бернабеу“»

сегодня, 07:19
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад06.02.2020 в 21:00 Не начался

Полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Мерино поделился ожиданиями от выездного матча с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Кубка Испании.

Матч против «Реала» – это всегда нелегко, но мадридцам тоже не следует забывать, что им достался непростой соперник.

Было бы здорово, если бы мы смогли добиться желаемого результата. Мы знаем, каково это – побеждать на «Бернабеу», мы сделали это в прошлом году в Ла Лиге, и в больших матчах мы показываем свой лучший футбол, так что это должно быть нашей мотивацией.

«Реал» хорош в обороне, очень надёжен и почти не позволяет создавать моменты у своих ворот, после чего забивает голы с присущей их мастерству лёгкостью. Но мы собираемся сыграть в свой футбол и знаем, что навяжем борьбу в этом матче.

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