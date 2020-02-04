Мерино: «„Реал Сосьедад“ уже побеждал на „Бернабеу“»

Полузащитник «Реала Сосьедад» поделился ожиданиями от выездного матча с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Кубка Испании.

Матч против «Реала» – это всегда нелегко, но мадридцам тоже не следует забывать, что им достался непростой соперник.

Было бы здорово, если бы мы смогли добиться желаемого результата. Мы знаем, каково это – побеждать на «Бернабеу», мы сделали это в прошлом году в Ла Лиге, и в больших матчах мы показываем свой лучший футбол, так что это должно быть нашей мотивацией.

«Реал» хорош в обороне, очень надёжен и почти не позволяет создавать моменты у своих ворот, после чего забивает голы с присущей их мастерству лёгкостью. Но мы собираемся сыграть в свой футбол и знаем, что навяжем борьбу в этом матче.