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Инсинье: «Думаю, „Наполи“ может спасти этот сезон»

сегодня, 04:50
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)2 : 4Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над «Сампдорией» (4:2) в матче 22-го тура Серии А.

Это была командная победа, потому что вышедшие со скамейки игроки внесли огромный вклад в неё, и это признак настоящего командного духа.

Теперь, когда игроки возвращаются в строй, они могут принести нам ещё больше пользы. К каждой встрече мы должны подходить с такой же выдержкой как у нашего тренера и продолжать одерживать победы.

Да, мы одержали третью победу подряд, но впереди ещё много работы, и мы должны сохранять концентрацию. Я думаю, что мы можем вернуть сезон в нужное русло и должны компенсировать весь ущерб, который был нанесён команде ранее.

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