Райт: «„Ман Сити“ следует начать фокусироваться на Лиге чемпионов»

Бывший форвард сборной Англии Иан Райт в эфире BBC Radio 5 Live заявил, что «Манчестер Сити» следует начать концентрироваться на Лиге чемпионов.

Есть чувство, что если они не выиграют Лигу чемпионов, это не будет хороший сезон [для них]. Но если они победят в турнире, это будет отличный сезон. Я стал бы беречь игроков для Лиги чемпионов, поскольку «Сити» следует начать фокусироваться на этом турнире.