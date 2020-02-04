Райт: «„Ман Сити“ следует начать фокусироваться на Лиге чемпионов»

Бывший форвард сборной Англии Иан Райт в эфире BBC Radio 5 Live заявил, что «Манчестер Сити» следует начать концентрироваться на Лиге чемпионов.
Есть чувство, что если они не выиграют Лигу чемпионов, это не будет хороший сезон [для них]. Но если они победят в турнире, это будет отличный сезон. Я стал бы беречь игроков для Лиги чемпионов, поскольку «Сити» следует начать фокусироваться на этом турнире.
Напомним, что на выходных «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму» в матче 25-го тура АПЛ. Теперь отставание «горожан» от лидирующего в чемпионате Англии «Ливерпуля» составляет 22 очка.