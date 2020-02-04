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Моуриньо: «Бергвейн показал очень солидную и зрелую игру»

сегодня, 06:46
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо оценил дебют полузащитника команды Стевена Бергвейна в матче 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0), где новичок «шпор» отметился забитым мячом.

Гол Бергвейна в дебютном матче стал вишенкой на торте очень хорошего выступления. Даже если бы ему не удалось забить, я бы сказал, что он показал очень хорошую, очень солидную и очень зрелую игру.

Это была очень солидная игра против такого непростого оппонента как Кайл Уокер, но Стевен оказался достаточно умён, чтобы появляться в других зонах и стараться создавать проблемы «Сити» там.

Что касается игры в обороне, он держал в уме свою позицию, оборонял свою зону, заполняя свободное пространство. В общем, он был очень, очень хорош. И, конечно, он забил замечательный гол, который был так важен для нас.

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