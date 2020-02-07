Гвардиола: «Небольшой перерыв в АПЛ – это хорошо для всех»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий зимний перерыв в выступлениях для клубов АПЛ.
У нас будет игра, а потом – выходные. Затем, когда вернемся, будем готовиться к следующим матчам. Небольшой перерыв – это хорошо для всех.
9 февраля «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в матче 26-го тура АПЛ. Следующий поединок в Премьер-Лиге «горожане» проведут 22 февраля. Их соперником будет «Лестер».
Отметим, что ранее Гвардиола прокомментировал слухи об интересе «Ман Сити» к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.