Гвардиола: «Небольшой перерыв в АПЛ – это хорошо для всех»

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сегодня, 19:40

Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал предстоящий зимний перерыв в выступлениях для клубов АПЛ .

У нас будет игра, а потом – выходные. Затем, когда вернемся, будем готовиться к следующим матчам. Небольшой перерыв – это хорошо для всех.

9 февраля «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в матче 26-го тура АПЛ . Следующий поединок в Премьер-Лиге «горожане» проведут 22 февраля. Их соперником будет «Лестер».

Отметим, что ранее Гвардиола прокомментировал слухи об интересе «Ман Сити» к форварду «Барселоны» .