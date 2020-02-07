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Гвардиола: «Небольшой перерыв в АПЛ – это хорошо для всех»

сегодня, 19:40

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий зимний перерыв в выступлениях для клубов АПЛ.

У нас будет игра, а потом – выходные. Затем, когда вернемся, будем готовиться к следующим матчам. Небольшой перерыв – это хорошо для всех.

9 февраля «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом» в матче 26-го тура АПЛ. Следующий поединок в Премьер-Лиге «горожане» проведут 22 февраля. Их соперником будет «Лестер».

Отметим, что ранее Гвардиола прокомментировал слухи об интересе «Ман Сити» к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:29
Перерыв всегда хорошо.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 20:24
У нас перерыв когда игр нет три месяца, в Англии когда нет игры в среду.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:41
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