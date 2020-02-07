Инсинье: «Каждый раз, когда мы играем с „Ливерпулем“, мы отлично выступаем»

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сегодня, 19:19

Форвард «Наполи» высказался о противостояниях команды с «Ливерпулем». Напомним, что итальянский и английский коллективы встречались в двух последних розыгрышах группового этапа Лиги чемпионов.

Каждый раз, когда мы встречаемся с «Ливерпулем», мы отлично выступаем. Против них мы выдаем стратосферные выступления. Мы превращаемся в команду, которая их пугает. В двух матчах этого сезона [с «Ливерпулем»] мы взяли четыре очка, мы очень удовлетворены этим.

Отметим, что ранее Инсинье высказался по другому вопросу. Он заявил, что «Наполи» имеет шанс спасти для себя нынешний сезон.