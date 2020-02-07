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Инсинье: «Каждый раз, когда мы играем с „Ливерпулем“, мы отлично выступаем»

сегодня, 19:19

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье высказался о противостояниях команды с «Ливерпулем». Напомним, что итальянский и английский коллективы встречались в двух последних розыгрышах группового этапа Лиги чемпионов.

Каждый раз, когда мы встречаемся с «Ливерпулем», мы отлично выступаем. Против них мы выдаем стратосферные выступления. Мы превращаемся в команду, которая их пугает. В двух матчах этого сезона [с «Ливерпулем»] мы взяли четыре очка, мы очень удовлетворены этим.

Отметим, что ранее Инсинье высказался по другому вопросу. Он заявил, что «Наполи» имеет шанс спасти для себя нынешний сезон.

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ДСА
ДСА
сегодня в 20:28
Пожалуй им действительно везёт.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 19:56
Смело, посмотрим как получится и что он скажет после противостояния.
ЛФK
ЛФK
сегодня в 19:38
"В команду, которая их пугает"- по факту, когда было нужно Ливерпуль победил их и вышел в плейофф лч, оставив наполи за бортом. Было очень страшно, лол
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