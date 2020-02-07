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Пронин: «Кононов получил в „Спартаке“ тяжёлую психологическую травму»

сегодня, 09:26

Генеральный директор «Риги» Александр Пронин дал интервью, в котором рассказал о приглашении Олега Кононова на пост главного тренера клуба.

– Как возник вариант с Кононовым? Сколько продолжались переговоры?

– Отвечу так: идея исходила не от меня. Переговоры продолжались три недели. Больше не хочу конкретизировать.

– Финансовый фактор играл какую-то роль? В «Спартаке» у Кононова зарплата была намного выше.

– Сейчас деньги не стоят для него на первом месте. Цель – вернуться в элиту тренерского цеха. И он хочет добиться максимальных результатов с командой при относительно скромном бюджете, чтобы снова напомнить о себе.

– Но разве Латвия – не шаг назад в сравнении с РПЛ?

– В его положении – нет. Мы же не из «Спартака» его приглашали. Ему нужна интересная работа, новые вызовы. Наши интересы совпали. И для нас большая честь, что такой специалист возглавил «Ригу».

– Согласны, что с Кононовым в «Спартаке» расстались не очень красиво?

– Согласен. Скажу так: у нас такого точно не будет. В «Спартаке» игроки откровенно не слушали тренера, руководство оказывало слишком большое давление.

В Риге не такой звездный клуб, поэтому предстоит нормальная работа. Все ребята будут выкладываться по максимуму и в играх, и на тренировках. За Кононова будут биться.

– В «Спартаке» Кононов обещал поставить бесковский футбол за четыре месяца, но слово не сдержал…

– Кого-то такие заявления могут оттолкнуть. Но надо понимать: тренеру тяжело заставить людей, которые не хотят играть. И я не уверен, что в нынешнем «Спартаке» это удастся Доменико Тедеско. Я видел красно-белых на сборах. Ощущения, что они скоро заиграют, как при Массимо Каррере, не возникло.

А в «Риге» Кононов никаких обещаний не дает. И не надо. Для работы это не нужно.

– Он уже полностью отошел от спартаковских переживаний?

– Думаю, нет. Это реально тяжелая психологическая травма. Он и с прессой поэтому старается не общаться. Впрочем, погрузившись в новую работу, легче забыть о прошлом. Мы в него верим. Потому и позвали

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 10:03
Сам виноват, понимал куда идет, удачи в новом клубе......
cska1948
cska1948 ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 10:00
Избавились от Карпина,Эмери,уже молчу как поступили с Карерой.мягко говоря странное отношения клуба к своим тренерам.
А ещё и Карпин, по выражению Федуна, "сбитый лётчик".
Блоссия
Блоссия
сегодня в 09:58
А какая у нас психологическая травма от Кононова в Спартаке, знали бы они! Еще узнают)))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 09:51
Избавились от Карпина,Эмери,уже молчу как поступили с Карерой.мягко говоря странное отношения клуба к своим тренерам.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:37
Думаю Ригу он потянет.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 09:35
Слили Кареру, забили на Кононова... Спартаку нужен тренер, который будет по щам фигачить зажравшимся идиотам.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 09:33
Физрук и в африке физрук)
зенит не даст соврать!!
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