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Оуэн: «Раньше игроки МЮ могли буквально убить друг друга на тренировках»

сегодня, 12:53

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн рассказал, что во времена его игры за «красных дьяволов» (с 2009 по 2012 год), у игроков команды был менталитет победителей.

На каждой тренировке с игроками «Юнайтед», я чувствовал в них менталитет победителя. Казалось, что они непобедимы.

Они могли буквально убить друг друга. Все игроки были большими друзьями, но на тренировках могло произойти всякое, они выглядели как животные, которые хотят побеждать всегда и любой ценой.

Недавно Майкл также заявил, что сегодняшние игроки МЮ регрессируют в команде. 

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Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 13:03
А сейчас они выглядят как принцессы.
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