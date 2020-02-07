Оправдывая ожидания. Эдегор стал ближе к «Реалу»

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сегодня, 18:05

Мартин забил на «Сантьяго Бернабеу» в ворота «Реала» и не стал праздновать. «Соккер.ру» ныряет в прошлое и пророчит будущее.

В середине 2014 года футбольный мир узнал о существовании 15-летнего вундеркинда из Норвегии Мартина Эдегора, который уже играл во взрослой команде «Стремсгодсета» и накручивал взрослых дядек пачками. Поползли слухи об интересе к Эдегору чуть ли не всех европейских клубов разом, а Мартин на правах восходящей суперзвезды отправился с экскурсией по святыням грандов: норвежец прошел просмотр в «Ливерпуле», «Реале», «Аяксе», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» (простите, если кого-то забыл).

В январе 2015-го Мартин выбрал из многообразия вариантов и присоединился к «Реалу», чтобы в течение следующих пяти лет перебороть юношеский максимализм и избавиться от репутации капризного мальчишки, которого Зидану приходилось отчислять из молодежной команды в воспитательных целях, съездить в несколько командировок и завоевать полноценное место в мадридском «Реале» с будущего сезона. Во всяком случае, сейчас это кажется чем-то очевидным и неизбежным.

Ближе чем сегодня к «Королевскому клубу» Эдегор еще не был, ведь накануне он выбил «сливочных» из Кубка Короля в составе «Реала Сосьедад», отметился голом, который не стал праздновать, и россыпью умнейших передач. Мартину всего лишь 21 год — он все еще очень молод, но уже сейчас преступно хорош, причем хорош по-взрослому, а не по-детски, как пять лет назад. Кажется, кто-то готов заменить Луку Модрича уже в следующем сезоне, а эксперты и профессионалы, прочившие Эдегору большое будущее еще в 2014 году, не ошиблись с прогнозами.

2014 год

Пер-Матиас Хегмо, главный тренер сборной Норвегии (о дебюте 15-летнего Эдегора за сборную):

Я отвел ему роль, которая ему хорошо знакома в клубе. Перед его выходом на поле сказал ему, что он должен делать то же самое, что и в „Стремсгодсете“. Как бы я оценил его игру? Выше среднего.

Франк де Бур, главный тренер «Аякса»:

Такой молодой игрок не получал бы в „Реале“ достаточно игрового времени, и ему, возможно, пришлось бы долго ждать своего шанса в первой команде. Однако если бы Мартин решил перейти в „Аякс“, то тут бы он сразу смог играть в первой команде и продолжать расти.

Карл-Хайнц Румменигге, председатель правления «Баварии»:

Эдегор — невероятно талантливый футболист. Мы пытаемся его заполучить, и я считаю, что у нас хорошие шансы. Но Мартин сейчас — это красивая невеста, за которой ходит толпа женихов. Мы надеемся, что посчастливится «Баварии».

2015 год

Криштиану Роналду (после перехода Эдегора в «Реал»):

Это молодой парень, который может и дальше прогрессировать. Ему ведь всего 16. Его ждет прекрасное будущее. Мы должны дать ему время на совершенствование, но я вижу огромный потенциал в этом игроке.

Эмилио Бутрагеньо, вице-президент «Реала»:

Эдегор — уникально талантливый футболист, в которого мы очень и очень верим. Мы сделаем все для того, чтобы он почувствовал себя тут как дома. Мы надеемся, что он и его семья будут всем очень довольны в Мадриде.

Карло Анчелотти, на тот момент главный тренер «Реала»:

Сложно представить, что Эдегор сразу сможет начать играть в первой команде. Он очень молод, и нам следует набраться терпения. Но мы уверены, что в будущем Мартин станет важным игроком команды. Эдегор — это будущее «Реала».

Серхи Агуста, капитан «Кастильи»:

Деньги не главное, что меня беспокоит, но конечно, я бы тоже хотел получать такую зарплату, как Эдегор (2 миллиона евро). Клуб делает то, что должен, а мы должны наилучшим образом принять Мартина и встроить его в нашу игру.

Хорхе Вальдано, бывший генеральный директор «Реала»:

Эдегор оставляет смешанное впечатление храброго профессионала и скороспелого таланта. Впрочем, таков нынешний футбольный мир: одаренным ребятам приходится созревать быстро.

Златан Ибрагимович (после матча Швеция - Норвегия):

Об этом непросто говорить, но его отец контролирует всё. В первую очередь Эдегору нужно вырасти, а потом избавиться от отца. Думаю, против нас он сыграл хорошо. Он был нацелен на ворота и не терял часто мяч. У него еще много времени, чтобы стать еще лучше.

El consejo de Ibrahimovic para que Odegaard acabe triunfando en el fútbol http://t.co/oBnZOU3ikE pic.twitter.com/lZo9tZ114p — TodoMercadoWeb (@Todomercadoweb) June 16, 2015

2016 год

Маттиас Заммер, спортивный директор «Баварии»:

Конечно, мы держим руку на пульсе событий, это даже не обсуждается. Однако мы должны уважать его решение подписать контракт с мадридским „Реалом“. Мартин – отличный игрок, но пока мы не предпринимали попыток подписать его.

Карло Анчелотти после ухода из «Реала»:

Когда Перес покупает норвежского футболиста, вы должны просто принять это. Президент решил, что Эдегор будет работать с основной командой для общественного резонанса. Он может быть лучшим футболистом в мире, но мне все равно, потому что я никогда не просил его купить. Это был просто пиар-ход.

Не знаю, что будет с Эдегором в ближайшем будущем, его судьба решится в следующем году. Мартину исполняется 18, он проделал хорошую работу и избавился от того, что ему мешало. Мне нравится, что у него есть характер.

2017 год

В самом начале 2017 года Мартин отправился в полуторалетнюю аренду в голландский «Херенвен». Новостей и мнений стало о нем значительно меньше, футбольный мир выпустил из поля зрения норвежского вундеркинда, а когда о нем кто-то вспоминал, то где-то рядом крутился вопрос: уж не дутая ли фигура этот Эдегор? Между тем, в середине года «Реал» продлил контракт с Мартином, сигнализируя все еще молодому и очень талантливому парню: «Все в порядке! Продолжай!»

Андре Бергдельмо, бывший игрок «Аякса»:

Мартин сделал лучший выбор, перейдя в «Херенвен», у него получается в Голландии, и если он хочет развиваться дальше, то должен выбрать «Аякс». Однажды он уже сделал выбор в пользу больших денег и громкого названия, однако давайте будем честными: он никогда не заиграет в «Реале».

В „Реале“ очень довольны моим прогрессом. В клубе считают, что я отлично справляюсь со своими задачами. Это хорошо. В январе я в „Реал“ не вернусь. Вернусь в июне, там и посмотрим. Думаю, через несколько лет я буду на пике своей игры, хотя у меня еще вся карьера впереди. Порой забываешь об этом, когда рано начинаешь профессиональную карьеру, как в моем случае.

2018 год

Эдегор вернулся в «Реал» в июне, как и собирался, но не попал в обойму команды на сезон. Летом 2018-го им интересовались клубы Чемпионшипа, но выбор был сделан в пользу еще одной голландской команды — «Витесса» под руководством Леонида Слуцкого.

Мартин – это такой ребенок индиго. Человек в 15 лет дебютировал в сборной своей страны, в 16 его купил мадридский «Реал», причем была битва со всеми лучшими клубами мира. И все от него ждут, что он сейчас возьмет мяч, обыграет десять человек и забьет гол. Такими ожиданиями сопровождается каждый день его карьеры. Я снял с него психологический груз, который преследовал его с момента признания самым талантливым юношей мира. И в целом я удовлетворен тем, как он прогрессирует. Потенциал у Мартина, безусловно, бешеный. Он сверхпрофессионален. Все качества, о которых говорили на весь мир, у него есть. Но на данный момент он не может гарантированно проявлять их в каждой игре. И я от него этого не жду, потому что такое просто невозможно. Голландская лига не такая плохая, чтобы 19-летний игрок взял и начал возить ее всю.

2019 год

Под руководством Слуцкого Эдегор действительно вышел на новый уровень, но даже этого оказалось мало, чтобы попасть в мадридский «Реал», зато достаточно для «Реала» из Сан-Себастьяна. «Сливочные» в очередной раз продлили контракт с норвежцем и отправили его в «Сосьедад» — последний экзамен перед тем, как стать полноценным игроком «Мадрида». И Мартин этот экзамен пока выдерживает с честью: он хорош на уровне Ла Лиги и признан лучшим футболистом Норвегии в 2019 году.

Иманол Альгвасил, главный тренер «Реала Сосьедад»:

Мы знаем, насколько хорошим игроком является Эдегор. Но у него также есть хорошая поддержка со стороны остальной команды. Он молод, но в то же время очень зрел. Он знает, какие шаги ему необходимо предпринять. Он способен выступать на высоком уровне в Ла Лиге. В том числе, на уровне мадридского «Реала».

2020 год

Мартин Эдегор в начале 2020-го от души резвится в кубковых матчах: результативная передача в игре с «Эспаньолом», гол и два «ассиста» в соперничестве с «Осасуной», а теперь и точный удар на «Сантьяго Бернабеу» в победном матче. Пожалуй, для «Реала» это должно стать последней каплей: Эдегор загулялся, пора возвращать в Мадрид и доверять парню серьезные дела, тем более он по-прежнему называет «Реал» своей мечтой и смотрит все матчи команды, за которую почти наверняка будет играть в следующем сезоне.