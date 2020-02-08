«Барселона» назвала цену на Коутиньо

Руководство «Барселоны» готово продать полузащитника Филиппе Коутиньо, пишет Mundo Deportivo.
Каталонцы считают, что игрока никто не захочет покупать за 120 млн евро (именно эту сумму клуб заплатил за бразильца «Ливерпулю»). Поэтому испанцы готовы продать футболиста за 80-90 млн евро.
Напомним, что на данный момент Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды.
Уверен, что Месси к этому приложил руку.
Уверен, что Месси к этому приложил руку.
Но имхо и за 70 он себя не оправдает уже. Бразильца сбей один раз, он не поднимется.
Но имхо и за 70 он себя не оправдает уже. Бразильца сбей один раз, он не поднимется.