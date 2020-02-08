«Барселона» назвала цену на Коутиньо

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сегодня, 15:02

Руководство «Барселоны» готово продать полузащитника , пишет Mundo Deportivo.

Каталонцы считают, что игрока никто не захочет покупать за 120 млн евро (именно эту сумму клуб заплатил за бразильца «Ливерпулю»). Поэтому испанцы готовы продать футболиста за 80-90 млн евро.

Напомним, что на данный момент Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды.