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«Барселона» назвала цену на Коутиньо

сегодня, 15:02

Руководство «Барселоны» готово продать полузащитника Филиппе Коутиньо, пишет Mundo Deportivo.

Каталонцы считают, что игрока никто не захочет покупать за 120 млн евро (именно эту сумму клуб заплатил за бразильца «Ливерпулю»). Поэтому испанцы готовы продать футболиста за 80-90 млн евро.

Напомним, что на данный момент Коутиньо выступает за «Баварию» на правах аренды.

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 16:18
А он и за 80 нужен разве что китайским мешкам.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:49
Испортили карьеру хорошему игроку.
Уверен, что Месси к этому приложил руку.
VIPded
VIPded
сегодня в 15:45
Распродажа...)))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 15:44
40-50 лямов можно предложить, не больше. вместо Лаланы на лавку пойдет, когда играем против автобусов он может быть полезен вскрывать консервы.
cska plus
cska plus
сегодня в 15:30
Можно было и 200 назвать.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 15:28
Ковтиньо загубил свою карьеру,мог бы стать легендой Ливерпуля,но выбрал деньги и забил на футбол,да же рад что его продали,Ливерпуль стала сильнее
Верг
Верг
сегодня в 15:19
Лол, его стоимость на трансфермаркете составляет 70,00 Млн €, самое большое падение цены за год в истории футбола со 140 млн, о каких 120 идет речь) уйдет в 2023 свободным агентом забесплатно
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 15:17
3 хозяина,трижды в каршеринге,серьёзных дтп не было,жрёт много,быстро стареет,типичный бразил,торг
Agamaga
Agamaga
сегодня в 15:15
Вернуть нужно Коутинью летом, и обязательно выкупить Неймара. Это психологический момент. Президенту Барсы нужно делать смелые шаги, а не обманывать людей вокруг себя.
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 15:10
Трансфермаркт, когда "Барселона" купила его, оценивал в 150 миллионов, сейчас оценивает в 70.

Но имхо и за 70 он себя не оправдает уже. Бразильца сбей один раз, он не поднимется.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:06
И всё равно дорого.
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