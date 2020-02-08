«Барселона» пыталась подписать Кавани

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сегодня, 14:06

Форвард ПСЖ мог перебраться в Испанию во время минувшего трансферного окна, пишет L`Equipe.

На футболиста претендовал не только «Атлетико», но и «Барселона». Сообщается, что уругваец отклонил предложение каталонцев из-за того, что оно оказалось краткосрочным.