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«Барселона» пыталась подписать Кавани

сегодня, 14:06

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани мог перебраться в Испанию во время минувшего трансферного окна, пишет L`Equipe.

На футболиста претендовал не только «Атлетико», но и «Барселона». Сообщается, что уругваец отклонил предложение каталонцев из-за того, что оно оказалось краткосрочным. 

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Стеллс
Стеллс
сегодня в 14:38
Вот ещё враньё:Нападающий «Эвертона» Ричарлисон проливает свет на предполагаемое многомиллионное предложение «Барселоны» в январе
Он вспоминает,как его засыпали сообщения друзей, спрашивавших о странном слухе о предложении Барсы в 100 миллионов евро.Бразилец позвонил своему агенту, который сообщил ему, что история фальшивая. СМИ это уже не СМИ,а так -желтуха.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 14:13
После жирного контракта Месси на других игроков экономят.
Стеллс
Стеллс
сегодня в 14:12
Желтуха,но они же писали про зарплаты,тоже враньё?У Кавани огромные требования по зарплате(даже Атлетико отказался),плюс ПСЖ хочет много денег,плюс с ПСЖ враги,не говоря о том,что ни один игрок не придёт в клуб на 4 месяца.
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