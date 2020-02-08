«Барселона» пыталась подписать Кавани

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани мог перебраться в Испанию во время минувшего трансферного окна, пишет L`Equipe.
На футболиста претендовал не только «Атлетико», но и «Барселона». Сообщается, что уругваец отклонил предложение каталонцев из-за того, что оно оказалось краткосрочным.
Он вспоминает,как его засыпали сообщения друзей, спрашивавших о странном слухе о предложении Барсы в 100 миллионов евро.Бразилец позвонил своему агенту, который сообщил ему, что история фальшивая. СМИ это уже не СМИ,а так -желтуха.
Он вспоминает,как его засыпали сообщения друзей, спрашивавших о странном слухе о предложении Барсы в 100 миллионов евро.Бразилец позвонил своему агенту, который сообщил ему, что история фальшивая. СМИ это уже не СМИ,а так -желтуха.