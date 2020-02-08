ГлавнаяНовости

Месси не хочет уходить из «Барселоны»

сегодня, 13:35

Форвард «Барселоны» Лионель Месси намерен остаться в клубе, несмотря на конфликт со спортивным директором Эриком Абидалем.

Аргентинец не собирается покидать «Барселону» этим летом, но хочет обсудить свой контракт. Каталонцы планируют предложить Месси многолетнее соглашение.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Барселона» назвала цену на Коутиньо
Сегодня, 15:02 Комментарии0
Слухи«Тоттенхэм» интересуется бывшим защитником «Челси»
Сегодня, 14:53 Комментарии0
Райола: «Я работал над трансфером Холанда почти год»
Сегодня, 14:31 Комментарии1
СлухиМЮ продолжает претендовать на Кулибали
Сегодня, 14:25 Комментарии0
Слухи«Барселона» пыталась подписать Кавани
Сегодня, 14:06 Комментарии3
Слухи«Челси» проявляет интерес к Лаутаро
Сегодня, 14:06 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:03
больше он не нужен ни кому!
112910415
112910415
сегодня в 15:01
останется, факт
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 14:44
Естественно.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:37
Еще бы) Он же в Барселоне практически Бог и ему многое дозволено! Я бы на его месте тоже бы не стал ничего менять.
feris1
feris1
сегодня в 14:26
Да это и козе понятно,что гном сам никогда не уйдёт из барсы.
Он что дурак покидать клуб где все перед ним прогибаются,где он может влиять на трансферы,на стартовый состав перед матчами,а также на выбор тренера и т.д.
Да ещё и получает бешенную зарплату которую вряд ли будет кто то ещё платить.
Так гном ещё при продлении контракта будет выбивать себе повышения,его алчности нет предела)
NOVA
NOVA
сегодня в 14:25
я думаю он просто боится больше нигде не заиграть!!
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 14:21
Уместен другой вопрос.Нужен ли Месси Барселоне? однозначный ответ ---НЕТ.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:19
Будет играющим тренером
Стеллс
Стеллс
сегодня в 14:18
Нет никакого конфликта. Вопрос - Срок действия договора Суареса истекает в 2021 году, но он говорит, что с продлением не возникнет никаких проблем. Будет ли его возраст и травма помехой?
Абидаль: «Нет, игроки должны уважать клуб. Если мы думаем, что он в хорошей форме, мы будем вести с ним переговоры для обновления,если нет,то нет». Вальверде их сделал незаменимыми,теперь им показывают,что надо работать и соответствовать уровню клуба.
Месси это не касается,но он принял это на свой счёт.Абидаль это руководство и не думаю,что он делает это от себя.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:17
прижился в фк " Барселона " , за чем куда - то уходить, лучше играть пока на носилках не вынесут...
Alex12357
Alex12357
сегодня в 14:16
Неужели вы ещё не поняли?Аргентинскому Лори нужно увеличить оклад,после всех его выпендриваний -Руководство увеличивало ему оклад,видно очень дорого обошёлся ЗМ ,вот и хочет вернуть отданное!!!
Don trambon
Don trambon ответил Cympak-05
сегодня в 14:12
Зачем ему это. Когда клуб и так и так ему хорошую прибавку сделает. Месси это больше экономически выгодный проект для клубу чем спортивный. Уйдёт не уйдёт это всегда игры журналистов. А внутринии скандалы дело лишь комфорта
Зачем ты у него спроси) Но факт остаётся фактом) Перед концом контракта он всегда начинает баламутить воду.
Вон пусть лучше Педри наигрывают.0,23233
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 14:10
Месси перейдет в Интер.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:05
Месси постоянно брюзжит, как старик .
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 14:04
Дань платят Моисею только в Барселоне.
Cympak-05
Cympak-05 ответил Don trambon
сегодня в 14:04
Зачем ему это. Когда клуб и так и так ему хорошую прибавку сделает. Месси это больше экономически выгодный проект для клубу чем спортивный. Уйдёт не уйдёт это всегда игры журналистов. А внутринии скандалы дело лишь комфорта
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:04
Его и здесь неплохо кормят...
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 13:57
100 млн в год получает, такой игрок многим командам не нужен.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Lukajs
сегодня в 13:53
С такой зарплатой уйти равно самоубийству.
Это жадность путь к самоубийству. Аха-ха)
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 13:52
в ювентус его до птенчика)))
Don trambon
Don trambon ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 13:52
Усугубить ситуацию может только президенство Пике. Аха-ха) Чего им и желаю)
Так низушек же вроде и с ним порамсил)
cska plus
cska plus
сегодня в 13:52
Это и так было ясно, гном пытается выбить себе более улучшенный контракт.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Don trambon
сегодня в 13:51
Ахах. Кто бы сомневался. У гнома стабильно перед концом контракта начинается истерика: то уйду, то нет, делает всё что б его пожалели и предложили ЖИРНЮЩИЙ контракт. Хотя по мнению барсоманов - это называется не выколачиванием денег из клуба, а проявлением любви и верности клубу) Ну что же, если так, то барселона ещё подёргается, а потом.. беспросветная тьма и небытие, ведь месси когда нибудь насосётся деньгами и закончит карьеру, а клуб обескровленный останется ни с чем и без понимания что делать дальше) Пора бы уже заняться постройкой новой команды без оглядки на карликового диктатора) Хотя всё равно) За судейские беспределы, липовые ЗМ месси нужно же когда нибудь расплачиваться, скоро время это придёт.)
Усугубить ситуацию может только президенство Пике. Аха-ха)
Чего им и желаю)
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:50
Ахах. Кто бы сомневался. У гнома стабильно перед концом контракта начинается истерика: то уйду, то нет, делает всё что б его пожалели и предложили ЖИРНЮЩИЙ контракт. Хотя по мнению барсоманов - это называется не выколачиванием денег из клуба, а проявлением любви и верности клубу)

Ну что же, если так, то барселона ещё подёргается, а потом.. беспросветная тьма и небытие, ведь месси когда нибудь насосётся деньгами и закончит карьеру, а клуб обескровленный останется ни с чем и без понимания что делать дальше) Пора бы уже заняться постройкой новой команды без оглядки на карликового диктатора) Хотя всё равно) За судейские беспределы, липовые ЗМ месси нужно же когда нибудь расплачиваться, скоро время это придёт.)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:47
Конечно не уйдет. Просто хочет выбить себе контракт пожирнее.
Lukajs
Lukajs
сегодня в 13:42
С такой зарплатой уйти равно самоубийству.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 13:38
Да и нет предпосылок для ухода....
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:38
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 13:37
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100