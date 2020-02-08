Месси не хочет уходить из «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси намерен остаться в клубе, несмотря на конфликт со спортивным директором Эриком Абидалем.
Аргентинец не собирается покидать «Барселону» этим летом, но хочет обсудить свой контракт. Каталонцы планируют предложить Месси многолетнее соглашение.
Абидаль: «Нет, игроки должны уважать клуб. Если мы думаем, что он в хорошей форме, мы будем вести с ним переговоры для обновления,если нет,то нет». Вальверде их сделал незаменимыми,теперь им показывают,что надо работать и соответствовать уровню клуба.
Месси это не касается,но он принял это на свой счёт.Абидаль это руководство и не думаю,что он делает это от себя.
Абидаль: «Нет, игроки должны уважать клуб. Если мы думаем, что он в хорошей форме, мы будем вести с ним переговоры для обновления,если нет,то нет». Вальверде их сделал незаменимыми,теперь им показывают,что надо работать и соответствовать уровню клуба.
Месси это не касается,но он принял это на свой счёт.Абидаль это руководство и не думаю,что он делает это от себя.