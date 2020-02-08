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Райола: «Я работал над трансфером Холанда почти год»

сегодня, 14:31

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, рассказал о переезде футболиста в Германию.

Трансферное окно похоже на театр. 1 января он открывается и начинается представление. Но ведь актеры репетировали свои роли долгое время! У нас похожая ситуация.

Я работал над трансфером Холанда почти год. Его отец принимал активное участие. Я разговаривал с рядом клубов, обсуждал детали. Это позволило Эрлингу принять взвешенное решение.

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Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:43
В первую очередь работал Холланд клепая голы.

А вы то с папкой его скорее деньги искали более крупные и не факт что им уж прям так сильно интересовались Топ клубы(МЮ таковым не считаем), хотя отдать должное Боруссия отличный выбор.
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