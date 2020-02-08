Райола: «Я работал над трансфером Холанда почти год»

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, рассказал о переезде футболиста в Германию.
Трансферное окно похоже на театр. 1 января он открывается и начинается представление. Но ведь актеры репетировали свои роли долгое время! У нас похожая ситуация.
Я работал над трансфером Холанда почти год. Его отец принимал активное участие. Я разговаривал с рядом клубов, обсуждал детали. Это позволило Эрлингу принять взвешенное решение.
А вы то с папкой его скорее деньги искали более крупные и не факт что им уж прям так сильно интересовались Топ клубы(МЮ таковым не считаем), хотя отдать должное Боруссия отличный выбор.
А вы то с папкой его скорее деньги искали более крупные и не факт что им уж прям так сильно интересовались Топ клубы(МЮ таковым не считаем), хотя отдать должное Боруссия отличный выбор.