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Арустамян: «Алексей Миранчук летом хочет покинуть „Локомотив“»

сегодня, 15:42

Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что «Ювентус» продолжает следить за полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.

«Ювентус» действительно им интересовался. Более того, интерес сохраняется, поскольку у туринцев очень обширные шорт-листы и они внимательно следят за понравившимися футболистами. Но, думаю, Миранчук, не первый в этих списках.

Я не Алексей, возможно, у него изменятся планы в жизни, но мне кажется, что более оптимальный момент для перехода сложно представить. Сейчас он на виду, хорошо сыграл в Лиге чемпионов, его хотят приличные итальянские команды. Тянуть с отъездом смысла нет. Миранчук и сам хочет этого.

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andrefino13
andrefino13
сегодня в 16:53
В сборную России в основу попасть не может, шанс дают, выходит потеренный, рано ещё уходить.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:51
Не верю что Юве его пригласит.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:46
Пора
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:44
Опять в Зенит ?
Или в Сочи ?
Кто дороже ?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:42
пусть рискнёт...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 16:34
Интересно.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 16:28
мячики будет подавать этот рак!
berda2003
berda2003
сегодня в 16:25
очередной фейк от агентства "шнобель-вести"...
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 16:23
Чем быстрее тем лучше.Gud boy.
Sapsan to Loko.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:20
шоу нобель знает арустомян в курсе продолжается)))))))))))))))
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 16:20
локо разваливается по тихому!
Valeleo
Valeleo
сегодня в 16:16
Давно пора, такой Локомотив уже не для него.
112910415
112910415
сегодня в 16:15
многое зависит от того, как проведёт весну
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 16:14
У Миранчука новый агент по продвижению в Юве?
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 16:11
В Зенит
particular
particular
сегодня в 16:10
Для успешной реализации этой авантюры требуется выполнение ряда условий: совпадение желаний игрока и клубов, снижение финансовых запросов со стороны игрока, агента и Локо, ну, и просто стечение обстоятельств..:)
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 16:05
по сапоговым стопам
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:00
Шнобель прям прорицатель какой то, правда дешёвый.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 15:58
Из всех наших пожалуй лучший
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:57
Продайте за четыре ляма
инсайдера Арустамяна,
к сему добавьте лишь чутка
и купите Миранчука.
vistory
vistory
сегодня в 15:54
Кроме Монако никто его и на порог не пустит.
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