Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что «Ювентус» продолжает следить за полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.
«Ювентус» действительно им интересовался. Более того, интерес сохраняется, поскольку у туринцев очень обширные шорт-листы и они внимательно следят за понравившимися футболистами. Но, думаю, Миранчук, не первый в этих списках.
Я не Алексей, возможно, у него изменятся планы в жизни, но мне кажется, что более оптимальный момент для перехода сложно представить. Сейчас он на виду, хорошо сыграл в Лиге чемпионов, его хотят приличные итальянские команды. Тянуть с отъездом смысла нет. Миранчук и сам хочет этого.
Или в Сочи ?
Кто дороже ?
Или в Сочи ?
Кто дороже ?
Sapsan to Loko.
Sapsan to Loko.
инсайдера Арустамяна,
к сему добавьте лишь чутка
и купите Миранчука.
инсайдера Арустамяна,
к сему добавьте лишь чутка
и купите Миранчука.