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«Локомотив» хотел вернуть Ниасса, но игрок отказался от перехода

сегодня, 20:33

«Локомотив» делал предложение по переходу своего бывшего форварда Умара Ниасса, ныне играющего за «Эвертон». Москвичи хотели арендовать футболиста до конца сезона.

Летом у Ниасса истекает контракт с «ирисками», и «Локомотив» после аренды намеревался подписать с ним соглашение как со свободным агентом. Однако игрока не устроили условия контракта, и он решил остаться в «Эвертоне».

Ранее стало известно, что «Локомотив» заинтересован в услугах нападающего «Торино» Симоне Дзадзы. Сообщалось, что форвард ведет переговоры с «Локо».

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Alprish
Alprish
сегодня в 21:00
После Эвертона в Локомотив идти не корректно.
unoejk
unoejk ответил cska vperiod
сегодня в 20:43
Не пойму вы общаться не хотите со мной? Я хочу, чтобы вы разобрались по бану cska plus.
Уже разобрались и я вам уже дважды ответил. На этом закроем вопрос.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:41
Не пойму вы общаться не хотите со мной? Я хочу, чтобы вы разобрались по бану cska plus.
Альфамен
Альфамен
сегодня в 20:35
Ниасс прекрасно играл за Локо,но не думаю,что он прогрессировал с той поры,скорее наоборот.А посему платить ему огромные деньги не имеет смысла.
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