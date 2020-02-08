«Локомотив» хотел вернуть Ниасса, но игрок отказался от перехода

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сегодня, 20:33

«Локомотив» делал предложение по переходу своего бывшего форварда , ныне играющего за «Эвертон». Москвичи хотели арендовать футболиста до конца сезона.

Летом у Ниасса истекает контракт с «ирисками», и «Локомотив» после аренды намеревался подписать с ним соглашение как со свободным агентом. Однако игрока не устроили условия контракта, и он решил остаться в «Эвертоне».

Ранее стало известно, что «Локомотив» заинтересован в услугах нападающего «Торино» . Сообщалось, что форвард ведет переговоры с «Локо».