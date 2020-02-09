Судьба «Локомотива» решится в феврале

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сегодня, 13:00

«Соккер.ру» уверен, что достаточно одной ошибки на трансферном рынке – перечеркнут весь сезон.

Из еврокубков вылетели – последнее место в группе ЛЧ второй год подряд. Кубок России – любимый и ненаглядный, тоже покинули. Остается РПЛ , где до первого места и «Зенита» 11 пунктов за 11 туров до конца чемпионата. Похоже, задача-максимум для «Локомотива» - второе место и прямая путевка в ЛЧ .

Это гарантированные призовые деньги от УЕФА , но для их получения нужно найти нападающего. Подписание Смолова было ошибкой – Федор не понял футбол Семина, ему не пришлась по душе игра за команду, которая до этого сезона могла поставить «автобус» и играть на контратаках, ведь Чорлука и Кверквелия справлялись, да и Хеведеса не по объявлению нашли – чемпион мира.

Сейчас результаты в защите стали куда хуже, в том числе из-за частых персональных ошибок всех защитников (крайних тоже учитываем) и голкипера. «Локомотив» стал менее надежным, а попытка поиграть в открытый футбол против «Ювентуса» показала – старания есть, Миранчуки могут дергаться, но не доросли до наглой успешной атаки.

Следовательно, есть только Крыховяк – от состояния поляка многое зависит, появилась уверенная ставка на Баринова в центре поля – хотя даже ему нужно здорово прибавить именно в разрушении, чтобы оказаться правильным опорным для сборной на Евро-2020, но нет ключевой фигуры в атаке. И не надо говорить, что Семин привык жить без нападающего.

Юрий Павлович когда-то привык не концентрироваться на футболе и потерял несколько лет успешной тренерской жизни. Потом поменял личный подход, но привык ссориться с непосредственными начальниками в «Локомотиве» - клубу от этого не лучше. Тем более, у Кикнадзе под боком нет спортивного директора с опытом работы с будущими чемпионами мира, вроде Нойера, Хеведеса или Озила.

Зато есть задача на финальный отрезок зимнего трансферного окна – в РПЛ оно захлопнется 21 февраля, а именно поиски нападающего. Если «Локомотив» не подпишет форварда, то будет уязвим. Во-первых, Эдер – нестабильный, во-вторых, Фарфан в последних играх на сборах в Катаре не появлялся, окончательно восстанавливается, хотя вылетел еще 25 июня, а ждали его на поле уже с января.

В-третьих, найти «Локомотиву» форварда сложно, поскольку команда отвыкла от крутых снайперов с выдающимся личным результатом. Судя по информации, что в шорт-листе восемь форвардов – «Локомотив» не был готов к решению Смолова уехать зимой, по привычке надеялись, что российский футболист будет сидеть дома, как рекомендовал Широков фанату.

Недовольство атакой «железнодорожников» вынудило подписать Джорджевича, но вряд ли «Зенит» повторит тот же фокус – усиление конкурента, в отношении Кокорина. Ситуации разные, Лука не был нужен чемпионам и мог статься в «Локомотиве» форвардом ротации, а Александр сейчас и основу потянет, если удачно сыграет пару матчей именно в центре.

Хорошо, что Антон Миранчук избежал перелома, но плохо, что какое-то время пропустит и на пик формы сразу выйти не сможет. Впрочем, он все-таки атакующий полузащитник. Антон – нападающий поневоле, как в прошлом сезоне, а не форвард из штрафной площади. Семин, даже если использует модные фишки, остается тренером старой школы.

От нехватки невероятно результативного и стабильного нападающего, что понимает тренера и добавляет силовой команде еще больше мощи, современный «Локомотив» очевидно страдал. Да что там – даже в Лиге чемпионов два года подряд единичные голы могли спасти. Если бы Смолов и Эдер не жевали сопли, то уничтожили «Шальке», «Галатасарай» и «Байер». А на десерт могли забить победный гол самому «Ювентусу» - что, исходя из наполнения матчей, можно было сделать, фаворит не сыграл шикарно.

Без крутого форварда уже потеряли несколько десятков миллионов евро – весенние матчи в плей-офф Лиги Европы и дополнительные премиальные от УЕФА . ЦСКА , когда обыгрывал «Реал», но финишировал четвертым, собрал 40 млн евро, а призовые «Локомотива» в этом сезоне – около 25 млн евро. За два года потеряли минимум столько же, не выйдя в плей-офф ЛЧ . Важно не терять деньги в будущем.

Судя по фамилиям, которые мелькают – готовят аренду нападающего и дешевый вариант. Неизвестно, чем завершится сезон для Семина, как сыграет Смолов в Испании – его одолжили «Сельте», может вернуться. Наконец, летом Кокорин будет свободным агентом, если в контракте с «Зенитом», который Александр даже не прочитал перед подписанием (отдельный привет его «профессиональному» агенту-отчиму) нет пункта, что соглашение можно продлить в одностороннем порядке на 100 лет.

А если серьезно, то аренда форварда для «Локомотива» покажет, насколько крут Кикнадзе именно как спортивный директор. Пытались поставить на Джорджевича – кстати, по формату мог не подойти, поскольку Лука нежный, как и Смолов, в своем подходе, а нужен брутальный, агрессивный парень, как Н’Дойе, Фарфан трехлетней давности или Ниасс. Последнего вроде как хотели вернуть, но по последней информации Умар выбирает Турцию или Англию, в РПЛ не хочет.

А вот Матей Выдра – чех из «Бернли», может согласиться на переезд. Но это странный выбор, ведь у 27-летнего нападающего получалось в «Дерби» - забивал, раздавал передачи, но на уровне АПЛ последовал полный провал. В «Бернли» сидит на лавке, да и в составе «баранов» скорее играл второго форварда, чем центрального, на левом фланге появлялся. Выдра, даже если бы его фамилия была Медвед, может не подойти российскому клубу.

В этом и проблема – так давно прирожденный центральный форвард, а не подмена в лице Фарфана или Антона Миранчука, не показывал класс в составе «Локомотива», радуя хотя бы 15 забитыми мячами за сезон, что все уже и забыли, как выглядит результативный стабильный нападающий в конструкциях Семина. У менеджеров москвичей сложная задача, потому размытый шорт-лист – когда в деле восемь форвардов, то понятия не имеют, где идеальный кандидат и пытаются найти того, кто просто согласится уйти в аренду.

От Дзадзы могли отказаться – возможно, запросы по личному контракту отпугивают от итальянца, который последний раз был результативным пять лет назад. Но и здесь все еще раз может перевернуться, если остальные семь кандидатов сами откажутся. Соболева или Комличенко «Локомотив» не взял – разобрали соседи, 22-летний Сарвели из «Чертаново» еще может стать объектом интереса, если за ним вправду следили раньше. Но если у команды ФНЛ появится готовый к драке за место в ЛЧ человек – его тяжело будет проворонить.

А вот найти в аренду нападающего в хорошей форме зимой сложно, ведь нужно брать ребят, которые в предыдущем клубе провалились. И среди свободных агентов некем поживиться, поэтому важно рыскать по лавкам запасных в топ-5, чтобы найти человека, который хотя бы в теории впишется. Есть вариант, при котором в Эдера верят до последнего, но без еще одного форварда исчезает фактор внезапности для соперников.

Все изучили алгоритм атак «Локомотива». По ударам в створ команда Семина хуже «Урала», не говоря о «Спартаке» и тех, с кем сейчас конкурируют в таблице. У «Ростова» 106 ударов – а Шомуродов сам не пойдет к «железнодорожникам», мечтая о топ-5, да и по деньгам его переход не потянут зимой, а у «Локомотива» - всего 89. Процент точных выстрелов от общего числа всего 29.8, и это 10-й результат лиги, хуже «Динамо», где в атаке играл Шейдаев, а многие удары наносил Панченко – дальние и не всегда точные.

У «Локомотива» и была проблема, а уход Смолова лишь оголил провода. Причем форварда стоило найти еще вчера, а пока слышим, что «железнодорожники» закономерно не в восторге от формы Дзадзы – мастер пенальти забил 3 мяча в «Торино», но является запасным, Ниасс якобы сам отказывается, хотя в «Эвертоне» сыграл 19 минут в АПЛ , а Выдра такой же запасной в «Бернли» - шесть выходов на замену и всего 100 сыгранных минут. Его агент впервые слышит об интересе «Локомотива» от журналистов и сразу хватается за вариант – плохой знак.