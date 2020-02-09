Слуцкий: «Бакаев на сто процентов боевая единица»

Главный тренер «Рубина» подвёл итоги товарищеского матча со «Спартаком» из Юрмалы (4:1).

Счёт не соответствует игре. Мы должны были выигрывать гораздо крупнее. Пропущенный гол с пенальти не огорчил. Главное было не получить травму. Было большое количество стыков и было обидно в такой игре с соперником, который объективно слабее, когда ты имеешь огромное преимущество, получить травму. К сожалению, Бакаев её получил, но надеюсь, что ничего серьёзного.

Бакаев сыграл в этом матче в районе 20 минут, забил два мяча, причём оба мяча индивидуальные. Он сто процентов боевая единица. У нас достаточно серьёзная конкуренция за место в составе во фланговых зонах.