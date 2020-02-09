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Слуцкий: «Бакаев на сто процентов боевая единица»

сегодня, 14:54
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Юрмала)Спартак17:00 Не начался

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги товарищеского матча со «Спартаком» из Юрмалы (4:1).

Счёт не соответствует игре. Мы должны были выигрывать гораздо крупнее. Пропущенный гол с пенальти не огорчил. Главное было не получить травму. Было большое количество стыков и было обидно в такой игре с соперником, который объективно слабее, когда ты имеешь огромное преимущество, получить травму. К сожалению, Бакаев её получил, но надеюсь, что ничего серьёзного.

Бакаев сыграл в этом матче в районе 20 минут, забил два мяча, причём оба мяча индивидуальные. Он сто процентов боевая единица. У нас достаточно серьёзная конкуренция за место в составе во фланговых зонах.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:25
посмотрим)) лёня может и до кубков дойти ))
Cruis
Cruis
сегодня в 15:06
Для пердива покатит.
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