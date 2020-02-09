Слуцкий: «Видео в социальных сетях должно быть интересным»

Рулевой «Рубина» поделился мнением о работе пресс-службы клуба, которая в этом году часто выпускает интересные ролики.

Понятно, что когда ты выкладываешь видео в социальные сети, то оно должно быть интересным для людей. Поэтому никто не выкладывает видео о том, что мы в среднем пробежали по 110 км на первом сборе, что мы проделали огромную беговую и скоростную работу.

И естественно люди, которые настроены негативно, будут говорить, что в «Рубине» только развлекаются: играют в шарах, дуют и поют песни. Но есть и те, кто понимает, что просто вряд ли будет интересно, когда мы будем выкладывать какую-то объемную работу наших тренировок. Поэтому это для меня абсолютно неважно.