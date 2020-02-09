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Слуцкий: «Видео в социальных сетях должно быть интересным»

сегодня, 16:11

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о работе пресс-службы клуба, которая в этом году часто выпускает интересные ролики.

Понятно, что когда ты выкладываешь видео в социальные сети, то оно должно быть интересным для людей. Поэтому никто не выкладывает видео о том, что мы в среднем пробежали по 110 км на первом сборе, что мы проделали огромную беговую и скоростную работу.

И естественно люди, которые настроены негативно, будут говорить, что в «Рубине» только развлекаются: играют в шарах, дуют и поют песни. Но есть и те, кто понимает, что просто вряд ли будет интересно, когда мы будем выкладывать какую-то объемную работу наших тренировок. Поэтому это для меня абсолютно неважно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:41
внятно
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:21
работай лёня)))
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 16:16
Если Слуцкий закончит с футболом, сможет в СММ пойти))
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 16:15
В рубине только отдыхают, а потом обвиняют всех подряд.
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