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Карпин: «Ни одну игру мы не провели полностью хорошо на турнире в Катаре»

сегодня, 20:53
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о заключительном матче на Кубке Париматч Премьер с «Локомотивом», а также подвел итоги всего тренировочного сбора:

Контроль мяча в первом тайме? Мы так планировали. Продолжали так играть и во втором тайме, пока замены не пошли. На левом фланге было больше свободного пространства. Футболистам не запрещено было атаковать справа и делать это только слева. В перерыве были запланированы три замены. Замены были не из-за того, что кто-то плохо играл или выпадал, а потому что был план. 

Пробуем Мамаева на разных позициях. Чтобы он понимал, что делать на позиции центрального полузащитника или крайнего нападающего. 

Когда команда соперника стоит в своей штрафной, вы хотите чтобы играли через центр и получали контратаки? В основном играли на флангах. Создали достаточно моментов. 60 минут были идеальными. 

Ионов восстанавливается. На третьем сборе в Марбелье уже будет в общей группе и сможет сыграть. 

Лучшие футболисты по итогам сбора? Не могу определить. Нельзя брать целиком одну игру и говорить, что мы провели ее хорошо. Понравился первый тайм со «Спартаком». Хорошо провели с «Локомотивом» 60 минут, с «Партизаном» — тоже минут 60-70. Нельзя ни один из матчей занести полностью в актив. Основные футболисты хорошо делали то, что мы тренируем, пока их не меняли. Тогда все получалось.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:29
Валерий! Это " разогрев " после зимний спячки ...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 21:20
Всё нормально. Увидел в деле молодняк и понял, что он у нас никакой
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:09
Валера максималист, это хорошее качество
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Трезвый повар
сегодня в 21:03
Ростов в атаке играет остро и разнообразно, но в обороне по прежнему периодически провалы. Это серьёзная проблема и её как-то надо решать Мамаев молодец, видно что с каждым матчем набирает форму
Мамай играет, какбуд-то свой в доску, теперь центр силён, защиту укрепить бы, и одного воротчика пенальтиста, ибо сегодня был кошмар, зазита с воротчиком пожарили, найти бы второго Плетикоссу, и в защиту втторого Наваса и Ингассона
Parma1972
Parma1972
сегодня в 21:00
Удачи Ростову весной!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:58
Ростов в атаке играет остро и разнообразно, но в обороне по прежнему периодически провалы. Это серьёзная проблема и её как-то надо решать
Мамаев молодец, видно что с каждым матчем набирает форму
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