Сёмин: «Молодых ребят пока не надо хвалить»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Ростовом» на турнире в Катаре.

Любая игра создает настроение. Нужно было попробовать, как играть в три центральных защитника. Выглядели не очень хорошо. Но были периоды неплохие. Имели опасные моменты.

Молодых ребят пока не надо хвалить. Им еще долго до того, чтобы играть в основе. Но мы уже ждем от них помощи.

На данном сборе хорошо проявил себя Магкеев. Если пойдет так дальше, то может претендовать на большее.

У Рыбчинского хорошая скорость, обводка. А скорость сейчас играет важную роль. Он хорошо сыграл в моменте с голом. Отлично.