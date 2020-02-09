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Сёмин: «Молодых ребят пока не надо хвалить»

сегодня, 20:51
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Ростовом» на турнире в Катаре.

Любая игра создает настроение. Нужно было попробовать, как играть в три центральных защитника. Выглядели не очень хорошо. Но были периоды неплохие. Имели опасные моменты.

Молодых ребят пока не надо хвалить. Им еще долго до того, чтобы играть в основе. Но мы уже ждем от них помощи.

На данном сборе хорошо проявил себя Магкеев. Если пойдет так дальше, то может претендовать на большее.

У Рыбчинского хорошая скорость, обводка. А скорость сейчас играет важную роль. Он хорошо сыграл в моменте с голом. Отлично.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Сёмин Юрий  Стадион «Эспайр»
Источник: Матч ТВ
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