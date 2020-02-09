Семак: «Острота в матче с ЦСКА шла от нестандартных действий Малкома»

Главный тренер «Зенита» оценил игру нападающего команды Малкома в товарищеском матче с ЦСКА .

Это были первые 45 минут для Малкома за последние полгода. Шаг за шагом двигаемся вперёд. Надеюсь, следующий матч на следующих сборах сможет сыграть 70-90 минут, будет прибавлять. Если сегодня в первом тайме была острота, то она шла в первую очередь от его нестандартных действий.

Что касается взаимодействия Малкома с Караваевым и Смольниковым, то будем наигрывать взаимодействия, состав ротируем, играет один-второй. Будем взаимодействия отрабатывать не только на правом фланге на тренировках, но и другие. Это будет перспективная связка или Караваев, или Смольников вместе с Малкомом.

У Малкома, у Сантоса и у Дриусси хороший удар. В том моменте были именно эти были футболисты у мяча (Речь идёт о штрафном в первом тайме. — Прим.). Если будут другие дистанции, Ракицкий иногда будет исполнять. У нас сейчас есть неплохой выбор исполнителей стандартов. У всех разные качества, кому-то проще на технику исполнять с более близкой дистанции, кому-то нужно с удара, зависит от точки, будем тренировать, назначать тех исполнителей, которые на сегодня выглядят лучше.