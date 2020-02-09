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Семак: «Острота в матче с ЦСКА шла от нестандартных действий Малкома»

сегодня, 20:20
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего команды Малкома в товарищеском матче с ЦСКА.

Это были первые 45 минут для Малкома за последние полгода. Шаг за шагом двигаемся вперёд. Надеюсь, следующий матч на следующих сборах сможет сыграть 70-90 минут, будет прибавлять. Если сегодня в первом тайме была острота, то она шла в первую очередь от его нестандартных действий. 

Что касается взаимодействия Малкома с Караваевым и Смольниковым, то будем наигрывать взаимодействия, состав ротируем, играет один-второй. Будем взаимодействия отрабатывать не только на правом фланге на тренировках, но и другие. Это будет перспективная связка или Караваев, или Смольников вместе с Малкомом. 

У Малкома, у Сантоса и у Дриусси хороший удар. В том моменте были именно эти были футболисты у мяча (Речь идёт о штрафном в первом тайме. — Прим.). Если будут другие дистанции, Ракицкий иногда будет исполнять. У нас сейчас есть неплохой выбор исполнителей стандартов. У всех разные качества, кому-то проще на технику исполнять с более близкой дистанции, кому-то нужно с удара, зависит от точки, будем тренировать, назначать тех исполнителей, которые на сегодня выглядят лучше.

Напомним, что Малком пропустил полгода из-за травмы сухожилия. 

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 21:11
как ушел так и поперло Зене
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
сегодня в 21:06
И все! А с игры в створ попасть не могут за 45 минут! То есть по вашему с Семаком мнению острота это удачно пробитый штрафной?!
Какая разница сколько за отдельно взятый тайм команда бьёт по воротам если в итоге победа...
Я например знаю одну очень бьющую по воротам и атакующую команду в РПЛ...лидера по этим показателям....которой это не мешает находиться лишь на почётном 10-м месте...))))
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
сегодня в 20:55
https://www.youtube.com/watch?v=cHq43q3UeP0
И все! А с игры в створ попасть не могут за 45 минут!
То есть по вашему с Семаком мнению острота это удачно пробитый штрафной?!
112910415
112910415
сегодня в 20:50
один классный удар со штрафного имел место
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
сегодня в 20:45
Острота? А в первом тайме ударов по воротам коней сколько было?! Ноль?))) Малкон ушел с поля при 0:2!)) Газ для ума вреден!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:43
тренировка) что тут обсуждать))
ziborock
ziborock
сегодня в 20:35
Острота? А в первом тайме ударов по воротам коней сколько было?! Ноль?)))
Малкон ушел с поля при 0:2!))
Газ для ума вреден!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:34
Эта острота даже на один красный перчик не тянет, не то что на 40 лямов €...
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 20:26
вот бред несёт господин Богданыч
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:24
А мне показалось, что вся острота зенита началась после его ухода, если не считать штрафного в первом тайме, его он действительно исполнил классно.
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