Сборная Катара в следующем году может сыграть на Кубке Париматч Премьер

Председатель оргкомитета Кубка Париматч Премьер Герман Чистяков поделился мнением о возможных изменениях в регламенте турнира в следующем году:

К судейству на турнире действительно были претензии. Стоит отметить, что в футболе редко обходится без этого, даже в чемпионате России. Дело в том, что судей для Кубка Париматч Премьер предоставила Футбольная федерация Катара. Судьи просто не успевали за скоростями команд. Мы сделаем выводы по этой ситуации. Возможно, обратимся к РФС и привезем наших судей.

Можно сказать, что этот турнир удался. Все сложилось и получилось. Было много запоминающихся моментов. Все команды показывали желание и страсть на поле. Они хотели побеждать. От этого и были броски бутылок на поле. Команды благодарят нас за организацию и сам турнир.

Следующий турнир? У нас есть идея с 6 командами. Катар активно готовится к чемпионату мира, и поэтому есть возможность разместить еще несколько команд в городе. Также на полном серьезе обсуждается участие сборной Катара. Это поднимет уровень турнира.