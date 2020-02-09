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Сборная Катара в следующем году может сыграть на Кубке Париматч Премьер

сегодня, 20:45

Председатель оргкомитета Кубка Париматч Премьер Герман Чистяков поделился мнением о возможных изменениях в регламенте турнира в следующем году:

К судейству на турнире действительно были претензии. Стоит отметить, что в футболе редко обходится без этого, даже в чемпионате России. Дело в том, что судей для Кубка Париматч Премьер предоставила Футбольная федерация Катара. Судьи просто не успевали за скоростями команд. Мы сделаем выводы по этой ситуации. Возможно, обратимся к РФС и привезем наших судей. 

Можно сказать, что этот турнир удался. Все сложилось и получилось. Было много запоминающихся моментов. Все команды показывали желание и страсть на поле. Они хотели побеждать. От этого и были броски бутылок на поле. Команды благодарят нас за организацию и сам турнир. 

Следующий турнир? У нас есть идея с 6 командами. Катар активно готовится к чемпионату мира, и поэтому есть возможность разместить еще несколько команд в городе. Также на полном серьезе обсуждается участие сборной Катара. Это поднимет уровень турнира.

В заключительном матче турнира «Локомотив» оказался сильнее «Ростова» в серии пенальти.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Катар
Источник: Матч ТВ
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