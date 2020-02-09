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Семак: «„Зенит“ из-за лимита будет вынужден выпускать более слабый состав»

сегодня, 20:35

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о влиянии лимита на легионеров на чемпионат России.

Никаких проблем с лимитом не вижу. Будут играть те, кто лучше готов. У нас есть пара позиций, на которых есть конкуренция как для легионеров, так и для русских игроков. Будем отталкиваться от состояния, кто лучше будет готов на определённый момент. То, что защитников с российским паспортом нет, проблема всего российского футбола. 

Из-за лимита «Зенит» во второй части сезона будет вынужден выпускать более слабый состав? Да, всё так и есть.

Ранее Семак оценил игру нападающего команды Малкома в товарищеском матче с ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 21:24
вот нет лимита в ЛЧ - и порвали там всех !
Ganymed1
Ganymed1
сегодня в 21:24
Началось нытье физрука
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:21
Судья забрал...при чем тут зенит?)...
VIPded
VIPded
сегодня в 21:21
Лимит на госбюджеты бы ещё ввести...
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 21:19
Продавать нужно не нужных.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
сегодня в 21:12
Соперники будут иметь зенит...
Вам ли переживать...
Вы же уже свой максимум отдали Зениту...6 очков...больше у вас нету...)))
Roman Borovikov
Roman Borovikov
сегодня в 21:07
А остальные типа нет?)))
tolctoy
tolctoy
сегодня в 21:07
Ну,заныл.Семак,тебе чего надо?Стадион с крышей,за 1 рубль,дали.Игроков на три состава.Зарплата,огромная.Судьи помогают.В РФС - свой человек.А ты всё про лимит.СТЫДОБА.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ ответил Footbolista
сегодня в 21:05
Соперники будут иметь зенит...
По кругу)))
Footbolista
Footbolista ответил Lukajs
сегодня в 20:53
Соперники будут иметь зенит...
Lukajs
Lukajs
сегодня в 20:52
Даже слабый состав Зенита не будет иметь соперников.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 20:50
Трезвый повар
Сегодня 20:49
У Зенита 2 сильных состава. Третий состав ещё в аренде в Сочи. Так что лимит сильно не повлияет.


И слабым составом Пердивщик 7-0 можно сделать.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ ответил Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:50
для чемпионства хватит и второго состава.кого там обыгрывать то?
для чемпионства хватит и второго состава.кого там обыгрывать то?

Да против дюкова мешкова и вилкова тяжело играть(((
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:49
У Зенита 2 сильных состава. Третий состав ещё в аренде в Сочи. Так что лимит сильно не повлияет
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:42
для чемпионства хватит и второго состава.кого там обыгрывать то?
ziborock
ziborock
сегодня в 20:41
Лимит спасает Вираж и Писермана с Литейным от 11 негров в команде!
Спасибо должны лимиту говорить!)
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 20:41
вы же скупили всех сильных русских и сделали их слабыми
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 20:37
Не было бы лимита в зените бы играли одни паредасы и малкамы)))))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:37
А вы еще парочку иностранцев по 40 лямов прикупите...и еще более слабый состав играть будет...
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