Семак: «„Зенит“ из-за лимита будет вынужден выпускать более слабый состав»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о влиянии лимита на легионеров на чемпионат России.

Никаких проблем с лимитом не вижу. Будут играть те, кто лучше готов. У нас есть пара позиций, на которых есть конкуренция как для легионеров, так и для русских игроков. Будем отталкиваться от состояния, кто лучше будет готов на определённый момент. То, что защитников с российским паспортом нет, проблема всего российского футбола.

Из-за лимита «Зенит» во второй части сезона будет вынужден выпускать более слабый состав? Да, всё так и есть.