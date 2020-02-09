Семак: «„Зенит“ из-за лимита будет вынужден выпускать более слабый состав»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о влиянии лимита на легионеров на чемпионат России.
Никаких проблем с лимитом не вижу. Будут играть те, кто лучше готов. У нас есть пара позиций, на которых есть конкуренция как для легионеров, так и для русских игроков. Будем отталкиваться от состояния, кто лучше будет готов на определённый момент. То, что защитников с российским паспортом нет, проблема всего российского футбола.
Из-за лимита «Зенит» во второй части сезона будет вынужден выпускать более слабый состав? Да, всё так и есть.
Ранее Семак оценил игру нападающего команды Малкома в товарищеском матче с ЦСКА.
Вы же уже свой максимум отдали Зениту...6 очков...больше у вас нету...)))
Вы же уже свой максимум отдали Зениту...6 очков...больше у вас нету...)))
Сегодня 20:49
У Зенита 2 сильных состава. Третий состав ещё в аренде в Сочи. Так что лимит сильно не повлияет.
И слабым составом Пердивщик 7-0 можно сделать.
Сегодня 20:49
У Зенита 2 сильных состава. Третий состав ещё в аренде в Сочи. Так что лимит сильно не повлияет.
И слабым составом Пердивщик 7-0 можно сделать.
Да против дюкова мешкова и вилкова тяжело играть(((
Да против дюкова мешкова и вилкова тяжело играть(((
Спасибо должны лимиту говорить!)
Спасибо должны лимиту говорить!)