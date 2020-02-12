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Почеттино был замечен с руководством «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:19

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино встретился с главой отдела по связям с общественностью «Манчестер Юнайтед» Нилом Эштоном.

Во вторник аргентинский тренер посетил матч Чемпионшипа «Брентфорд» — «Лидс» (1:1), по одной из версий, чтобы поддержать своего товарища Марсело Бьелсу, тренера «лис».

Однако журналисты заметили, что на стадион Почеттино вошел в сопровождении Эштона, который является помощником исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда

Ранее ходили разговоры, что Почеттино может возглавить МЮ.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:38
К чему бы это?😉
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 12:59
что за невоспитанные, встали в проходе))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:31
А что тут странного.
marvel777
marvel777 ответил dzvinka
вчера в 11:22
даже почет ходит на Бьелсу посмотреть. Так хочется увидеть Бьелсу в АПЛ!
да и Лидс тоже
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:18
даже почет ходит на Бьелсу посмотреть.
Так хочется увидеть Бьелсу в АПЛ!
Ekkimukk
Ekkimukk ответил galem72
вчера в 11:11
"...в сопровождении Эштона, который является помощником владельца "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда..." Он глава компании Manchester United plc., которая владеет всеми активами футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Вудворд — наёмник-управленец (Chief Executive Officer — ген.директор по-нашему), но никак не владелец! А заведуют там всем Авраам и Джоэль Глейзеры, сыновья ушедшего от нас старика Малкольма.
Спасибо, подкорректировали.
galem72
galem72
вчера в 10:56
"...в сопровождении Эштона, который является помощником владельца "Манчестер Юнайтед" Эда Вудворда..."

Он глава компании Manchester United plc., которая владеет всеми активами футбольного клуба Манчестер Юнайтед.
Вудворд — наёмник-управленец (Chief Executive Officer — ген.директор по-нашему), но никак не владелец! А заведуют там всем Авраам и Джоэль Глейзеры, сыновья ушедшего от нас старика Малкольма.
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