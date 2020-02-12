Почеттино был замечен с руководством «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино встретился с главой отдела по связям с общественностью «Манчестер Юнайтед» Нилом Эштоном.
Во вторник аргентинский тренер посетил матч Чемпионшипа «Брентфорд» — «Лидс» (1:1), по одной из версий, чтобы поддержать своего товарища Марсело Бьелсу, тренера «лис».
Однако журналисты заметили, что на стадион Почеттино вошел в сопровождении Эштона, который является помощником исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда.
Ранее ходили разговоры, что Почеттино может возглавить МЮ.
Так хочется увидеть Бьелсу в АПЛ!
Так хочется увидеть Бьелсу в АПЛ!
Он глава компании Manchester United plc., которая владеет всеми активами футбольного клуба Манчестер Юнайтед.
Вудворд — наёмник-управленец (Chief Executive Officer — ген.директор по-нашему), но никак не владелец! А заведуют там всем Авраам и Джоэль Глейзеры, сыновья ушедшего от нас старика Малкольма.
Он глава компании Manchester United plc., которая владеет всеми активами футбольного клуба Манчестер Юнайтед.
Вудворд — наёмник-управленец (Chief Executive Officer — ген.директор по-нашему), но никак не владелец! А заведуют там всем Авраам и Джоэль Глейзеры, сыновья ушедшего от нас старика Малкольма.