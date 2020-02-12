Почеттино был замечен с руководством «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 10:19

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» встретился с главой отдела по связям с общественностью «Манчестер Юнайтед» Нилом Эштоном.

Во вторник аргентинский тренер посетил матч Чемпионшипа «Брентфорд» — «Лидс» (1:1), по одной из версий, чтобы поддержать своего товарища Марсело Бьелсу, тренера «лис».

Однако журналисты заметили, что на стадион Почеттино вошел в сопровождении Эштона, который является помощником исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда.

Poch is currently with Neil Ashton at the Leeds - Brentford game.



Neil Ashton is Ed Woodward’s newly hired PR man in whom recently left 'The Sun' to work for Man United.



Also worth noting, Pochettino may also be there to see good friend Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/SzWLujooD2 — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) February 11, 2020