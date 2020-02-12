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Ал. Еременко: «Чудо, что Роман после двух лет простоя сейчас так хорош»

вчера, 20:23

Экс-хавбек «Сатурна» Алексей Еременко поделился мнением о том, как семья переживала дисквалификацию полузащитника «Ростова» Романа Еременко за допинг:

Да, эта тема нелегкая для нашей семьи. Период был тяжелый. Шок. Мама с папой, конечно, больше всех переживали. Никто не мог даже представить, что такое могло случиться. Эти два года я с Ромой очень близко был. Видел, как все происходило, все трудности. Видел, как он ждал и верил, что может вернуться. После двух лет простоя очень трудно вернуться в большой футбол. 

Обидно было, что ему нельзя было тренироваться с командой официально. Он тренировался в Хельсинки по выходным с дворовой командой. Было страшно смотреть на ту работу, которую он проделывал за шесть месяцев до окончания дисквалификации. Это убивание себя бешеным бегом. Он бегал, носился каждый день. Он ни килограмма не прибавил. Я считаю чудом то, что после двух лет паузы он показывает такой уровень, на котором он находится в данный момент. 

Это большой удар по его карьере. Когда его дисквалифицировали, он был на самом пике. Забивал и отдавал почти в каждой игре за ЦСКА. Это очень печально. Слава богу, что это позади все. Он показывает хорошую игру и радует болельщиков «Ростова». 

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:49
Главное желание
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:24
Мастерство не пропьёшь, а Ромка мастер
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
вчера в 23:09
Выставляют его жертвой. Але!!! Человек кокос долбил!!! Не делайте из него ангела!!!!
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 21:41
Да - жаль, что он повёлся на лживые песни Федуна
max74
max74
вчера в 21:26
Чудо есть
Fendan
Fendan
вчера в 21:25
Наркоман есть наркоман, это навсегда.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:29
Во времена игры в ЦСКА Роман был лучшим полузащитником нашего чемпионата. И сейчас не смотря на двух летнюю дисквалификацию и возраст остаётся одним из лучших, но уже в составе Ростова
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