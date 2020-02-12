Ал. Еременко: «Чудо, что Роман после двух лет простоя сейчас так хорош»

Экс-хавбек «Сатурна» поделился мнением о том, как семья переживала дисквалификацию полузащитника «Ростова» за допинг:

Да, эта тема нелегкая для нашей семьи. Период был тяжелый. Шок. Мама с папой, конечно, больше всех переживали. Никто не мог даже представить, что такое могло случиться. Эти два года я с Ромой очень близко был. Видел, как все происходило, все трудности. Видел, как он ждал и верил, что может вернуться. После двух лет простоя очень трудно вернуться в большой футбол.

Обидно было, что ему нельзя было тренироваться с командой официально. Он тренировался в Хельсинки по выходным с дворовой командой. Было страшно смотреть на ту работу, которую он проделывал за шесть месяцев до окончания дисквалификации. Это убивание себя бешеным бегом. Он бегал, носился каждый день. Он ни килограмма не прибавил. Я считаю чудом то, что после двух лет паузы он показывает такой уровень, на котором он находится в данный момент.