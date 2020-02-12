Соболев: «Не смог перейти в „Кристал Пэлас“ из-за рабочей визы»

Форвард «Спартака» рассказал о своем переходе в московский клуб. Также футболист признался, что мог продолжить карьеру в Англии.

Узнал о «Спартаке» уже после сбора «Крыльев». Прилетел в Москву, мне позвонил агент и сказал: есть предложение «Спартака», сделка в продвинутой стадии. Спросил моего согласия на переход, я ответил положительно. Потом мне уже позвонил Томас Цорн, пообщался с ним примерно за два дня до завершения трансфера.

Если честно говорить о причинах, почему я не полетел с «Крыльями» на сбор — ждал до последнего. Был вариант с Англией. Там должно было все решиться, как раз за эти два дня. Ждал новостей, но ничего не решилось. Сразу полетел на сбор с «Крыльями».

Про «Динамо» и ЦСКА я тоже слышал от агента, но со мной лично никто не контактировал. Я, конечно, знал из интернета, что кто-то интересуется. Но до конкретики так ничего и не дошло.

Англия? По-моему, был «Кристал Пэлас» и еще одна команда. Она была сначала, а «Кристал Пэлас» появился позже, когда я был на сборах с «Крыльями». Ждал, что с рабочей визой.

В итоге трансферу помешало то, что у меня нет игр за сборную. Не смогли доказать, что я мог бы регулярно играть за национальную команду в ближайшее время.

Мне кажется, каждый футболист хочет попробовать себя в Европе. Не говорю, что не хотел бы поиграть еще и в Германии, Испании или Италии. Но мечта — попробовать себя в Англии.