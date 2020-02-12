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Соболев: «Не смог перейти в „Кристал Пэлас“ из-за рабочей визы»

вчера, 18:49

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем переходе в московский клуб. Также футболист признался, что мог продолжить карьеру в Англии.

Узнал о «Спартаке» уже после сбора «Крыльев». Прилетел в Москву, мне позвонил агент и сказал: есть предложение «Спартака», сделка в продвинутой стадии. Спросил моего согласия на переход, я ответил положительно. Потом мне уже позвонил Томас Цорн, пообщался с ним примерно за два дня до завершения трансфера.

Если честно говорить о причинах, почему я не полетел с «Крыльями» на сбор — ждал до последнего. Был вариант с Англией. Там должно было все решиться, как раз за эти два дня. Ждал новостей, но ничего не решилось. Сразу полетел на сбор с «Крыльями».

Про «Динамо» и ЦСКА я тоже слышал от агента, но со мной лично никто не контактировал. Я, конечно, знал из интернета, что кто-то интересуется. Но до конкретики так ничего и не дошло.

Англия? По-моему, был «Кристал Пэлас» и еще одна команда. Она была сначала, а «Кристал Пэлас» появился позже, когда я был на сборах с «Крыльями». Ждал, что с рабочей визой.

В итоге трансферу помешало то, что у меня нет игр за сборную. Не смогли доказать, что я мог бы регулярно играть за национальную команду в ближайшее время.

Мне кажется, каждый футболист хочет попробовать себя в Европе. Не говорю, что не хотел бы поиграть еще и в Германии, Испании или Италии. Но мечта — попробовать себя в Англии.

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Все комментарии
311
311
вчера в 23:19
С горя обсвинячился!)
makkie
makkie
вчера в 23:18
Рано Саше в Европу переезжать - только-только в России начал доказывать.
Еще неизвестно как в Спартаке себя проявит.
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
вчера в 22:03
Котёнок всегда в засаде.Очень трудолюбими Misses ку -ку.)) Ну да, он ещё сырой. Нужно работать день и ночью. Без выходных.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 21:59
В Англию не пустили, но зачем карьеру футболиста завершать то?
steelhead
steelhead ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 21:56
Не смогли доказать, что я мог бы регулярно играть за национальную команду в ближайшее время. Это шедевр! Что, и так можно было?
Чтобы получить разрешение на работу в Англии, игрок должен иметь выступления за сборную своей страны. Так они предотвращают подписание разного шлака. Такой, правильный лимит.
beefs
beefs
вчера в 21:52
Заяц трепаться не любит...
Брулин
Брулин
вчера в 21:47
У каждого российского футболиста были чуть ли не все клубы у ног,но не сложилось.
Армейская душа
Армейская душа ответил Остапчук 67
вчера в 21:40
Перейдет в АПЛ из "Спартака".
Ты имел в виду Чемпионшип
mangoх12
mangoх12
вчера в 21:33
а оказался в спаме
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 21:20
Он сам в это верит?)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:03
Перейдет в АПЛ из "Спартака".
Конфедерат
Конфедерат ответил Армейская душа
вчера в 20:36
Не переживай - ты перешёл в равную по уровню команду!
Спартак не уровня АПЛ
Армейская душа
Армейская душа
вчера в 20:25
Не переживай - ты перешёл в равную по уровню команду!
112910415
112910415
вчера в 20:21
успеешь ещё
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:13
Не смогли доказать, что я мог бы регулярно играть за национальную команду в ближайшее время.

Это шедевр! Что, и так можно было?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:08
Скоро только кошки родятся ....
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:03
надо поиграть обязательно ...
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:01
Форвард перспективный, но одной перспективы мало даже для того чтобы заиграть в РПЛ.
Kresi frok
Kresi frok ответил susanin ultrazenith
вчера в 19:52
Написано же, "кристоль - полас" и ещё одна какае-то там команда!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:44
Кому он нужен в АПЛ???
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:38
Скорее Соболев сказал так - Не смог перейти в КП, потому что они меня не звали.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 19:38
Интересно слагает.
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
вчера в 19:38
Не смог перейти из-за рабочей визы:D во первых у тебя не одной игры за сборную) а что бы перейти в АПЛ нужно участие 75 процентах матчей за свою национальную команду за последние два года сказочник!
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:38
Ой ради бога не надо лапшу вещат, не факт что ты заиграеш в спартаке
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:37
С Англией сразу все было ясно, там с этим строго, кого попало не пускают.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:32
Рано ему в АПЛ.
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 19:21
давай Саша хорошенько побегай за Спартак, забивай регулярно и шансы поехать на евро 2020 у тебя очень хорошие. после сезона полноценный контракт со Спартаком на 4 -5 лет и через пару сезонов можно будет уехать в Англию и не только в кристал пэлас, а красно-белым заработать с продажи Соболева. главное после подписания хорошего контракта со Спартаком не начинай ходить по полю пешком и шанс уехать в апл ещё появится
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:20
а в реал не смог из за того что зидан не нравится))))))))))))))))
drug01
drug01
вчера в 19:15
Слишком долго Саша болтается......как бы не вышло ему хуже!
nubom
nubom
вчера в 19:08
Агент на халяву в Англию слетал, а потом отчитался.
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