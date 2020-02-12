ГлавнаяНовости

Мостовой: «Возможная натурализация Мурило - это кошмар»

вчера, 19:37

Экс-игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой считает, что защитник «Локомотива» Мурило не должен выступать за сборную России.

Возможная натурализация Мурило — это кошмар, конечно. К его словам стоит относиться с улыбкой и иронией. Надо немножко посмеяться, но подобные заявления уже начинают не нравиться. В такой огромной стране, как Россия, должны играть свои футболисты. Мы не можем так сделать? Это смешно.

Я не понимаю, кто вбивает легионерам в голову эту мысль? Уже натурализовали Ари. Сейчас о нём уже никто не вспоминает. Я говорил: «Зачем?», а остальные говорили, что надо, но через месяц мои слова подтвердились, его никто больше не вызывал после того единственного сбора. У нас на каждом углу кричат, что слабые школы и не хватает ни денег, ничего. Может, объявление дадим в газету? «Сделаем паспорта всем, кто хочет играть за сборную России. Присылайте ваши заявки».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хохлов: «Верю, что у Новикова всё получится»
Вчера, 23:58 Комментарии2
Хохлов: «Кое-какие варианты продолжения карьеры уже есть»
Вчера, 22:47 Комментарии5
Тарасов: «Не нужно мой юмор воспринимать всерьёз»
Вчера, 20:41 Комментарии18
Отец Кузяева: «Давайте не будем торопиться с новым контрактом моего сына»
Вчера, 20:38 Комментарии11
Канделаки раскритиковала Тарасова за шутку о коронавирусе
Вчера, 20:35 Комментарии12
Ал. Еременко: «Чудо, что Роман после двух лет простоя сейчас так хорош»
Вчера, 20:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Багор
Багор
сегодня в 00:55
Куда катимся.
311
311
вчера в 23:22
Мурило с Нижнего Тагила!)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:38
Полная мура!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:32
Мнение.
Alpribas
Alpribas
вчера в 22:20
Своих мурил навалом.
pomor 445
pomor 445
вчера в 20:54
Почему бы нет? Только не поменял бы после этого букву "р" на "д" в своей фамилии.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:36
Ерунда. Никто не может запретить человеку иметь двойное гражданство. А уж играть или нет за сборную - это решает тренер.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
вчера в 20:15
Последний абзац...зря он так, ведь кто нибудь из верхушки услышит и так и сделает))
112910415
112910415
вчера в 20:02
суета сует
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 19:49
согласен
severnyj84
severnyj84
вчера в 19:38
Кошмаром будет то, когда он окажется в сборной.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100