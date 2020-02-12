Мостовой: «Возможная натурализация Мурило - это кошмар»

Экс-игрок «Спартака» и «Сельты» считает, что защитник «Локомотива» Мурило не должен выступать за сборную России.

Возможная натурализация Мурило — это кошмар, конечно. К его словам стоит относиться с улыбкой и иронией. Надо немножко посмеяться, но подобные заявления уже начинают не нравиться. В такой огромной стране, как Россия, должны играть свои футболисты. Мы не можем так сделать? Это смешно.

Я не понимаю, кто вбивает легионерам в голову эту мысль? Уже натурализовали Ари. Сейчас о нём уже никто не вспоминает. Я говорил: «Зачем?», а остальные говорили, что надо, но через месяц мои слова подтвердились, его никто больше не вызывал после того единственного сбора. У нас на каждом углу кричат, что слабые школы и не хватает ни денег, ничего. Может, объявление дадим в газету? «Сделаем паспорта всем, кто хочет играть за сборную России. Присылайте ваши заявки».