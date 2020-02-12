Бразильский защитник готов выступать за сборную России

Защитник «Локомотива» Мурило признался, что готов сыграть за сборную России.

Почему бы и нет, на всё воля Божья. Только он ведёт нас по жизни и подсказывает правильный путь. Я не живу ни прошлым, ни будущим, я живу настоящим. Чтобы добиться успеха, нужно хорошо выполнять свою работу. Поэтому тренируюсь и стараюсь показать всё, на что способен, изо дня в день.