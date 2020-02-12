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Бразильский защитник готов выступать за сборную России

вчера, 18:17

Защитник «Локомотива» Мурило признался, что готов сыграть за сборную России.

Почему бы и нет, на всё воля Божья. Только он ведёт нас по жизни и подсказывает правильный путь. Я не живу ни прошлым, ни будущим, я живу настоящим. Чтобы добиться успеха, нужно хорошо выполнять свою работу. Поэтому тренируюсь и стараюсь показать всё, на что способен, изо дня в день.

Недавно «Соккер.ру» рассказывал про известных футболистов, не игравших за сборную России.

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Все комментарии
BZ2315
BZ2315
сегодня в 01:14
У нас таких много.
шацк
шацк
сегодня в 00:23
Бред какой то...
Верг
Верг
вчера в 23:21
Поменяет букву р в фамилии на д и сможет спокойно выступать за сборную
galem72
galem72
вчера в 22:38
"...почему бы и нет, на всё воля Божья..."

Если так, то этому ноунейму прямиком дорога в "духовно-скрепную" ночную лигу плешивого. Там даже шашист станет голеадором. ))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:32
Если трибуны начнут его скандировать- может послышаться не та одна буква в середине, конфуз будет
Юрниекс
Юрниекс
вчера в 22:02
Ну по сравнению с Кутеповым...звезда...А так..ему до сборной, как пятачкам до еврокубков..
Паровозов
Паровозов
вчера в 21:59
До сборной ещё очень далеко, нужно в Локо для начало стабильно выступать.
за
за
вчера в 21:51
Что за Мурло?
valt134
valt134
вчера в 21:46
Скоро в России-Матушке РУССКОГО человека тяжело отыскать будет. Хватит уже этих Нехристей-Басурманей на землю нашу приваживать. Гнать ВЗАШЕЙ!!!
серый1925
серый1925
вчера в 21:44
да куда ещё?
Багор
Багор
вчера в 21:22
Своих таких навалом.
drug01
drug01
вчера в 21:18
Замена Кутепову ?
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 21:04
нафиг не нужен.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:44
Пока то Мурило слабоват даже в Локо. А уж как дальше будет , посмотрим.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:33
Глупости это
beefs
beefs
вчера в 20:09
Ну и дела!!!
andrefino13
andrefino13 ответил mihaluch
вчера в 19:34
У нас ценных игроков по 17 штук в заявке с будущего года, умножь на 18, и выбирай, и стоит каждый как из топ 5...
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:29
Он явно не Роберто Карлос и не Тиагу Силва, он всего лишь Мурила - середняк из Локо. А у нас у самих таких Мурил (Кутеповых, Васиных, Смольниковых, Кудряшовых и т. д.) хоть .опой жуй! Должен быть, как минимум, уровня Марио. А так пусть идёт и предлагает себя сборным Люксембурга, Сан Марино или Гибралтара.
alex spartakovih
alex spartakovih ответил mihaluch
вчера в 19:21
Если ценный игрок, то можно дать российское гражданство и место в сборной, но таких должно быть меньшинство.
не!не пойдет!нам такого не надо!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Dima salev
вчера в 19:10
Пол состава Франции аржирци, пуст у нас тоже играют бразилцы
Если не в теме, то не высовывайся. Они родились и выросли во Франции. Уже французы в третьем поколении, так же как выходцы из других французских колоний. Прекрасно знают язык. Так же и в Германии , Англии полно темнокожих. А варяги нам зачем, тем более без языка?
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 19:02
у отца не спросил
amoroso
amoroso
вчера в 19:02
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 18:58
    Против однозначно!
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 18:58
    Если ценный игрок, то можно дать российское гражданство и место в сборной, но таких должно быть меньшинство.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 18:54
    Мурила только не хватало ....
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 18:53
    Пол состава Франции аржирци, пуст у нас тоже играют бразилцы
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 18:52
    Лучше Бразилии играть чем наши пешком ходят. Благодаря гол Бразилца Марио ворота Хорватии в чемпионате мира, мы не проиграли хоравтам. И только в серии пенальти проиграли
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 18:50
    Ситуация странная...пока все натурализованные в сборную то на коне прискачут, то на паровозе подьедут...
    STVA 1
    STVA 1 ответил Faustello
    вчера в 18:45
    Вот именно что на хрен))
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    вчера в 18:38
    Сборная неРоссии.
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