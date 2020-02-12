Соболев: «Федун оставил положительное впечатление»

Форвард «Спартака» похвалил президента клуба Леонида Федуна.

Федун уже долгое время следил за мной? Это приятно. Думаю, за той «Томью» следили многие. Играла одна молодежь. Все болельщики переживали за ту команду.

С Федуном виделись после недавней игры, поприветствовали друг друга. Он поздравил с дебютом.

Какое впечатление от него? Только положительное, он хороший человек, всегда с командой. От многих это слышал.