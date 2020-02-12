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Соболев: «Федун оставил положительное впечатление»

вчера, 17:33

Форвард «Спартака» Александр Соболев похвалил президента клуба Леонида Федуна.

Федун уже долгое время следил за мной? Это приятно. Думаю, за той «Томью» следили многие. Играла одна молодежь. Все болельщики переживали за ту команду.

С Федуном виделись после недавней игры, поприветствовали друг друга. Он поздравил с дебютом.

Какое впечатление от него? Только положительное, он хороший человек, всегда с командой. От многих это слышал.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
вчера в 22:06
А с Карасевым,познакомили? Карасев,в хрюшатнике,фигура более значительная чем Пер..ой пардон..Фе...дун..
Супервайзер
Супервайзер ответил viv
вчера в 20:56
ЛеняКиевский всегда оставляет хорошее впечатление.......
Лучше, чем Женька Харьковский? Не может быть)).
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:26
Эх,а мы-то ждали,что Семак скажет плохо про Миллера,Гончаренко-о Гинере,а Соболев размажет Федуна по столу...Всё остальное мы узнаем из мемуаров,лет через 30.
viv
viv
вчера в 18:58
ЛеняКиевский всегда оставляет хорошее впечатление.......
Авербуx
Авербуx
вчера в 18:46
ведь по другому нельзя ответить
Lazurny
Lazurny
вчера в 18:38
Замполит свиней всегда пытается хорошее впечатление оставить при первой встрече.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 18:20
Я переживал за Федуна.
Понравится ли он Соболеву?
Вроде всё обошлось.
beefs
beefs
вчера в 18:20
В друзья набивается...
Против_всех
Против_всех
вчера в 17:42
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