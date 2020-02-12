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Соболев: «Всегда предпочту голам командные очки»

вчера, 17:27

Форвард «Спартака» Александр Соболев признался, что готов пожертвовать своей результативностью ради успеха команды.

Если мы выиграем все матчи, то я буду самым счастливым человеком. А бомбардирская гонка для меня не важна. Если забью два мяча, но мы проиграем 2:3, это будет плохо. Если забьет Максименко от своих ворот и мы выиграем — намного лучше. Всегда предпочту голам командные очки, их нужно набирать в каждом матче.

Я бы не сказал, что Златан для меня — номер один. У меня нет кумира. Я у каждого сильного футболиста нахожу что-то для себя. Мне нравятся и Месси, и Роналду. Если повторю успех Холанда, это будет фантастика.

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Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
вчера в 19:27
Объясните ему кто не будь что очки будут появляться если он будет забивать:D Московское шапито как всегда в ударе!
Чист
Чист
вчера в 18:51
Что эт за футболист ничего хрошего из тебя не выдет -шёлбы ты лучше в групповую гимнастику как это для футболиста гол не глпавное - голы будут и ты будешь на высоте и команда - а голов не будет окажешься на задворках -очень быстро к окладу привыкаете -я то думал серьёзный парень
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:40
ты уже всё то мог испортил))))))) ждёт тебя прозябание)))
Fendan
Fendan
вчера в 18:39
Сначала забей хоть один гол в команде, в которой забить гол с игры большая редкость.
ДСА
ДСА
вчера в 18:27
Премиальные за победу платят.
Против_всех
Против_всех
вчера в 17:46
Удачи чувак
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